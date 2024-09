Φλόριντα: Ο τυφώνας Ελέν ενισχύθηκε στην κατηγορία, χωρίς ρεύμα 300.000 κάτοικοι

Σε «εξαιρετικά επικίνδυνο» φαινόμενο κατηγορίας 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ως και 215 χιλιομέτρων ανά ώρα, ενισχύθηκε ο τυφώνας Ελέν, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό εθνικό κέντρο τυφώνων (NHC), χθες Πέμπτη 27/09/2024.

Ο τυφώνας πλησιάζει στις ακτές της βορειοδυτικής Φλόριντας —της τρίτης πολυπληθέστερης αμερικανικής πολιτείας— κι αναμενόταν να φθάσει πάνω από το έδαφος στο τέλος της ημέρας (νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το NHC, μέρος του συστήματος της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, το οποίο έχει έδρα το Μαϊάμι.

Captured: Hurricane Helene’s mesmerizing eye wall, pulsating with lightning as it rages towards Florida as a Category 4 beast. Stay safe, everyone in the path. 🌪️⚡ #HurricaneHelene #EyeWallLightning #StormSurge #TropicalCyclone #WeatherEvent #HELENE pic.twitter.com/IYhOl0N3OK

— Leummin J. Magrini  (@leummin) September 26, 2024