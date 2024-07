«Fly Me to the Moon»: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ταινία που κυκλοφόρησε απρόσμενα στα σινεμά

Η Scarlett Johansson και ο Channing Tatum είναι οι πρωταγωνιστές της νέας ταινίας, «Fly Me to the Moon», µια ρομαντική κομεντί µε φόντο την ιστορική προσεδάφιση της NASA στη Σελήνη. Η ταινία αναπαριστά απολαυστικά τη δεκαετία του ’60, ενώ το παρασκήνιο πίσω από αυτήν που αποκάλυψε ο σκηνοθέτης, Greg Berlanti είναι πως το «Fly Me to the Moon» δεν προοριζόταν να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Το αρχικό πλάνο ήταν η ταινία να ανέβει σε streaming, αλλά όπως εξήγησε ο σκηνοθέτης: «Όταν την παραδώσαμε, αρχίσαμε να τη δοκιμάζουμε. Τη δοκιμάσαμε στο Ντένβερ και πήγε πολύ καλά. Στην Καλιφόρνια, στο Τέξας. Κάθε φορά, ήταν πολύ μεγάλη η ανταπόκριση του κοινού». Έτσι, μετά από αυτή την θερμή ανταπόκριση του κοινού, αποφασίστηκε η ταινία με το δυνατό πρωταγωνιστικό δίδυμο, να αφιχθεί στις σκοτεινές αίθουσες. Και πολύ σύντομα, συγκεκριμένα στις 11 Ιουλίου, πρόκειται να την δούμε και στα ελληνικά σινεμά.

Η υπόθεση της ταινίας

Η Kelly Jones (Johansson), το παιδί-θαύµα του marketing, έρχεται για να φτιάξει τη δημόσια εικόνα της NASA και προκαλεί χάος στο ήδη δύσκολο έργο του διευθυντή εκτόξευσης, Cole Davis (Tatum). Μπορεί, όμως, να είναι το μυστικό όπλο που χρειάζεται η NASA για να κερδίσει την κούρσα µε τους Ρώσους για το ποιος θα προσσεληνωθεί πρώτος. Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να θεωρεί την αποστολή πολύ σημαντική για να αποτύχει, η Jones λαμβάνει εντολή να οργανώσει µια ψεύτικη, εφεδρική προσσελήνωση και η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει πραγματικά…

Λίγα λόγια την ταινία

Στη νέα κωμωδία «Fly Me to the Moon» που διαδραματίζεται στο πρόθυρα του μεγαλύτερου θριάμβου της διαστημικής εποχής, η σαρωτική δεξιοτέχνης του marketing (Scarlett Johansson) πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστεί µε τον διευθυντή της εκτόξευσης (Channing Tatum). « Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εργάστηκαν σκληρά για να κατορθώσουν το ακατόρθωτο. Για τον Cole, που είναι αισιόδοξος, αυτό αρκεί», λέει η Scarlett Johansson, που υπογράφει την παραγωγή της ταινίας µε την εταιρεία της These Pictures.



«Η Kelly, που είναι απαισιόδοξη, συνειδητοποιεί ότι οι άνθρωποι είναι πιο κυνικοί. Ο κόσµος είναι ένα περίπλοκο µέρος. Οπότε, η απροθυμία του Cole έρχεται σε αντίθεση µε την αποφασιστικότητά της να κάνει ό,τι χρειαστεί. Η Kelly πιστεύει ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ενώ ο Cole δεν είναι έτσι. Εκεί προκύπτει η διαφωνία τους», προσθέτει η ηθοποιός.

Ο Channing Tatum με τη σειρά του, αναφέρει για τον ρόλο του: «Για τον χαρακτήρα µου, τον Cole, η NASA εκπροσωπεί την κατάκτηση του αδύνατου. Η αποστολή Apollo 11 δεν είναι µια οποιαδήποτε αποστολή. Και σίγουρα δεν είναι µία τηλεοπτική διαφήμιση, ένα καταναλωτικό προϊόν που πρέπει να πουληθεί. Είναι, ίσως, το μεγαλύτερο επίτευγμα της ανθρωπότητας».

Ο Greg Berlanti, ένας από τους πιο επιτυχημένους σεναριογράφους-σκηνοθέτες, ανέλαβε τα σκηνοθετικά ηνία και λέει ότι η ταινία αφορά αυτές τις δύο πλευρές που κάνουν την Αμερική µία συναρπαστική χώρα. «Το πνεύμα της χώρας τότε ήταν να πιστεύεις στο απίθανο» λέει ο Berlanti. «Χρειάστηκαν δύο είδη ανθρώπων για να πάµε στο φεγγάρι. Χρειάστηκαν οι εργατικοί, καθημερινοί άνθρωποι που έδωσαν τα πάντα στο μηχανολογικό κομμάτι και χρειάστηκαν τύποι σαν τον JFK για να το πουλήσουν, πριν ακόμα εξασφαλίσουν ότι είναι εφικτό. Κι αυτό είναι το σενάριο της Αμερικής, χρειάζεται ένας πωλητής και τα μεμονωμένα άτομα για να γίνει κάτι. Αυτό εκπροσωπούν αυτοί οι δύο χαρακτήρες, αυτό το Γιν και το Γιανγκ που είναι βαθιά ριζωμένο στην ταυτότητα μας ως λαό», προσθέτει.



Το παρασκήνιο πίσω από την ταινία

Η αρχική ιδέα για την ταινία γεννήθηκε στο μυαλό του Keenan Flynn της These Pictures: «Τι θα συνέβαινε αν αυτό που άκουσαν εκατομμύρια άνθρωποι στις 20 Ιουλίου του 1969 δεν ήταν ο πραγματικός ήχος των ανθρώπων που περπατάνε στο φεγγάρι, αλλά οι εικόνες που είδαν ήταν ψεύτικες, σκηνοθετημένες σε στυλ χολιγουντιανής ταινίας;».

Η ιδέα άρεσε στη Johansson, αλλά σκόπευε να αναλάβει μόνο την παραγωγή και όχι να πρωταγωνιστήσει. Όλα άλλαξαν όταν διάβασε το σενάριο της Rose Gilroy. «Δεν σκόπευα να παίξω την Kelly», λέει, «αλλά όταν έφτασε το σενάριο, ήταν τόσο καλό. Ήταν καλογραμμένο και είχε δυνατούς διαλόγους. Ως γυναίκα παραγωγός, η συνεργασία µε µία γυναίκα σεναριογράφο, που έχει δημιουργήσει έναν δυνατό γυναικείο χαρακτήρα, ήταν η σωστή κίνηση».



Στον ρόλο του σκηνοθέτη, η Johansson επέλεξε, κυνήγησε και τελικά έπεισε τον Berlanti να πάρει τα ηνία. Ένας από τους πιο παραγωγικούς σεναριογράφους και παραγωγούς της τηλεόρασης, ο Berlanti σπάνια επιλέγει να σκηνοθετήσει, ειδικά ταινίες μεγάλου μήκους, παρόλο που η ταινία «Με αγάπη, Σάιµον» (Love, Simon) του 2018 έλαβε διθυραμβικές κριτικές και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό.

Ο Greg Berlanti σπάνια αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία, αλλά από την πρώτη στιγμή που διάβασε το σενάριο, ήξερε πώς θέλει να πει αυτή την ιστορία.



Τους δύο πρωταγωνιστές πλαισιώνει ένα καστ από δημοφιλείς ηθοποιούς σε ρόλους που τους αφήνουν να λάμψουν. «Το πιο δύσκολο κομμάτι και η μεγαλύτερη χαρά είναι να παίρνεις κάθε ηθοποιό και τον τρόπο που ερμηνεύει, να τους βάζεις όλους μαζί και να τους σιγοβράζεις», λέει ο Berlanti. « Ήθελα να τους δώσω τη δυνατότητα να κάνουν τα δικά τους», προσθέτει.

Μικρά παραλειπόμενα

Στην ταινία παίζει και µία γάτα, για τον ρόλο της οποίας χρειάστηκαν τρεις γάτες. Ο σκηνοθέτης παραδέχεται ότι αρχικά τού ζητήθηκε η γάτα να μπει στο στάδιο της ψηφιακής επεξεργασίας της ταινίας, αλλά αρνήθηκε, παρόλο που είναι αλλεργικός στο τρίχωμά τους.

Η ταινία είχε την υποστήριξη της NASA και των τεχνικών συμβούλων που έλαβαν µέρος στα διαστηµικά προγράμματα εκείνης της εποχής.



Η NASA επιβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε κανένα άκρως απόρρητο σχέδιο για να μεταδοθεί µία ψεύτικη προσσελήνωση αντί για την αληθινή.

Ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας, ο Dariusz Wolski, βρέθηκε για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα, υποδυόμενος μάλιστα τον Edward, τον διευθυντή φωτογραφίας της ψεύτικης προσσελήνωσης.

Για να ενσωματωθούν αβίαστα τα αρχειακά υλικά στην αφήγηση της ταινίας, ο µοντέρ Harry Jierjian αξιοποίησε πολλές κλασικές τεχνικές συρραφής των ’60s.

Το έργο της ενδυματολόγου της ταινίας, Mary Zophres, αφορούσε όχι μόνο τα φανταχτερά ρούχα των πρωταγωνιστών, αλλά και τα καθημερινά ρούχα των κομπάρσων, τα οποία φρόντισε εξίσου. Η ενδυματολόγος, σύμφωνα µε τον σκηνοθέτη, έντυσε η ίδια όλους τους κομπάρσους.



Η εμφάνιση της Scarlett Johansson ως Kelly Jones στην ταινία έχει δανειστεί μερικά στοιχεία από το στυλ της Mrs. Howell στην τηλεοπτική σειρά των ‘60s «Gilligan’s Island».

H Johansson εκμυστηρεύεται ότι φορούσε τα παπούτσια της θείας της ενδυματολόγου Mary Zophres σε όλη την ταινία. «Νομίζω ότι έχτισε όλη μου την γκαρνταρόμπα γύρω από τα παπούτσια της θείας της», λέει η ηθοποιός.

Ο Channing Tatum εκτελεί ο ίδιος την επικίνδυνη σκηνή κατά την οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ταινία πέφτοντας πάνω σε ένα παράθυρο εξαιτίας μίας έκρηξης.

Πληροφορίες:

Σκηνοθεσία: Greg Berlanti

Σενάριο: Rose Gilroy

Πρωταγωνιστούν: Scarlett Johansson, Channing Tatum, Nick Dillenburg, Anna Garcia, Jim Rash, Noah Robbins, Colin Woodell, Christian Zuber, Donald Elise Watkins, Ray Romano, Woody Harrelson

Κυκλοφορεί στις 11 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood

