Φοινικούντα: Οι μαραθώνιες συμπληρωματικές απολογίες των 22χρονων και οι αλληκατηγορίες

Ανατροπές στην υπόθεση του διπλού φονικού, στο κάμπιν στην Φοινικούντα.

Φοινικούντα: Οι μαραθώνιες συμπληρωματικές απολογίες των 22χρονων και οι αλληκατηγορίες
15 Ιαν. 2026 8:34
Pelop News

Σε μαραθώνια διαδικασία εξελίχθηκαν οι συμπληρωματικές απολογίες στην Ανακρίτρια Καλαμάτας, των δυο 22χρονων που έχουν προφυλακιστεί  για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Στην υπόθεση που έχει εξελιχθεί σε ένα θρίλερ μπαίνουν νέα δεδομένα μετά τα όσα είπε ο 22χρονος που παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές και ήταν ο πρώτος από τους πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση.

Ο 22χρονος ανασκεύασε την αρχική του κατάθεση και παραδέχτηκε ότι τελικά ήταν εκείνος που εισήλθε στο κάμπινγκ το μοιραίο βράδυ και όχι ο φίλος του, όπως είχε υποστηρίξει αρχικά. Ωστόσο, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ήταν ο δράστης των πυροβολισμών, τονίζοντας ότι δεν έφερε όπλο.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε και μετέδωσε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» δεν έφτασε μέχρι τη ρεσεψιόν όπου σημειώθηκε το έγκλημα. Υποστήριξε δε ότι άκουσε πυροβολισμούς και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο.

Η νέα εκδοχή φαίνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής να αλλάζει την εικόνα της υπόθεσης και στρέφει τις υποψίες προς τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που έχει παραδεχθεί ότι βρισκόταν στον χώρο την ώρα του εγκλήματος ως αυτόπτης μάρτυρας.

