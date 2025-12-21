Φοινικούντα: «Πίσω από τη διπλή δολοφονία κρύβονται κι άλλα άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον» – Νέες αποκαλύψεις από την ανιψιά του 68χρονου

Η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, υποστηρίζει ότι πίσω από τη διπλή δολοφονία κρύβονται κι άλλα πρόσωπα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Σύμφωνα με την ίδια, το έγκλημα δεν σχεδιάστηκε πρόσφατα, αλλά είχε προετοιμαστεί εδώ και δύο με τρία χρόνια.

Η κ. Τομαρά αναφέρει ότι ο ξάδελφός της, προφυλακισμένος ως φερόμενος ηθικός αυτουργός, φρόντισε να πείσει τον θείο τους ότι πίσω από τις προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας βρισκόταν ο ανήλικος γιος της. Με αυτόν τον τρόπο, όπως λέει, ο ξάδελφός της κατάφερε να την αποκλείσει από τη διαθήκη, ώστε να κληρονομήσει μόνος του τα περιουσιακά στοιχεία.

Η ανιψιά του θύματος περιγράφει ότι ο θείος της είχε καλές σχέσεις μαζί της, ενώ παλαιότερα υπήρχαν εντάσεις με τον ξάδελφό της. Εξηγεί ότι η αλλαγή της διαθήκης έγινε μετά τις επιθέσεις, καθώς ο θείος της είχε πειστεί ότι η ίδια και ο γιος της ήταν υπεύθυνοι. «Ο ξάδελφός μου έστρεψε τις έρευνες σε εμένα και τον ανήλικο γιο μου, με σκοπό να βγούμε από τη διαθήκη», τόνισε.

Η κ. Τομαρά αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί απειλές από τον ξάδελφό της μετά την κατάθεσή της, με τον ίδιο να της λέει: «Όταν τελειώσει όλο αυτό και αποδείξω την αθωότητά μου, θα δεις τι έχεις να πάθεις».

Η ίδια εκτιμά ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν οικονομικό, καθώς ο ξάδελφός της ήθελε άμεσα χρήματα, παρόλο που ήταν ήδη κληρονόμος. Σημειώνει ότι έχει ήδη πουλήσει τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία που άφησε ο πατέρας του «για ένα κομμάτι ψωμί».

Η Αμαλία Τομαρά περιέγραψε τον θείο της ως άνθρωπο που ξεκίνησε από το μηδέν, παιδί πολύτεκνης οικογένειας, αυταρχικό αλλά προστατευτικό προς την οικογένειά του. «Μας προστάτευε όλους, κι εμένα και τη μαμά μου», είπε.

Τέλος, η κ. Τομαρά απηύθυνε δημόσια έκκληση για την επιστροφή της τέφρας του θείου της, καθώς δεν γνωρίζει πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, προκειμένου να τελεστεί το μνημόσυνο.

Υπενθυμίζεται ότι προφυλακίστηκαν ο 33χρονος ανιψιός του θύματος, ένας 32χρονος επιχειρηματίας, ο 30χρονος φερόμενος συνεργός και δύο 22χρονοι, με τον έναν να θεωρείται πλέον φυσικός αυτουργός. Η έρευνα συνεχίζεται για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων.

