Φοινικούντα: Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του

Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα μετά από εντάλματα της ανακρίτριας στο πλαίσιο της έρευνας για το διπλό φονικό.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ είναι εδώ και μήνες σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα, στα μέσα Νοεμβρίου είχε προχωρήσει σε έρευνα στα καταστήματα του επιχειρηματία στον οποίο εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του στη Φοινικούντα.

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, πέρα από το ότι υπήρξε εργοδότης του ενός εκ των δύο νεαρών που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη, ήταν και το πρόσωπο που τηλεφώνησε ο ανιψιός μετά το διπλό φονικό.

Όπως είχε καταθέσει ο ανιψιός, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε μέσω της συντρόφου του, ήταν στον ιδιοκτήτη της καφετέριας στο Κολωνάκι που ήταν στο παρελθόν εργοδότης ενός του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού της δολοφονίας.

Ήταν συγκεκριμένα το πρόσωπο που του είχε γνωρίσει τον εν λόγω εμπλεκόμενο.

Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του: «Για να καταλάβετε τι σχέση έχω με τον Γ. (τον πρώην εργοδότη του κατηγορουμένου), μετά την επίθεση είναι το πρώτο άτομο που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει και να ενημερώσει γιατί εγώ ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω. Τον κάλεσε από το κινητό της γιατί το δικό μου βρισκόταν στο σημείο της δολοφονίας».

Τι είχε καταθέσει για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Αναφορικά με την ημέρα της δολοφονίας είχε περιγράψει: «Βρισκόμουν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και μέσα στη ρεσεψιόν βρισκόταν και ο θείος μου ενώ ο Β. (επιστάτης) ήταν έξω από το δωμάτιο της ρεσεψιόν στα ψυγεία.

Τα παντζούρια των παραθύρων της ρεσεψιόν ήταν ανοικτά και είδα έναν άντρα να περπατάει από την είσοδο του χώρου του κάμπινγκ και να έρχεται προς τη ρεσεψιόν.

Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες, χρώματος η μαύρο η μπλε η γκρι και ήταν αρκετά ξανθός, με κοντό μαλλί και φορούσε και ένα τσαντάκι υφασμάτινο μαύρο χιαστί στο σώμα του.

Δεν θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν. Εκείνη την ώρα ετοιμαζόμασταν να κλείσουμε. Συνήθως το κάμπινγκ αυτή την περίοδο, κλείνει περίπου από 20:30 ώρα έως 21:00 ώρα.

Ο Β. γενικά έβριζε και πείραζε τον κόσμο. Τότε λοιπόν αφού αυτός ο άνδρας που σας περιέγραψα πλησίασε προς τη ρεσεψιόν, ο Βασίλης είπε κοροϊδευτικά “Πού πάει αυτό;” αναφερόμενος σε αυτόν τον άντρα που σας λέω. Εμένα με έπιασαν τα γέλια».

Στη συνέχεια ο ανιψιός του θύματος αναφέρθηκε στον δράστη: «Ο άντρας δεν έμοιαζε για Έλληνας, ούτε για Γερμανός και είπε απευθυνόμενος προς τον θείο μου, σε όχι καλά Αγγλικά: “You have a place to stay? Is there any place for me?” (μτφσ: Έχεις ένα μέρος να μείνω; Υπάρχει μέρος για μένα;)Τότε ο θείος μου του απάντησε με ειρωνικό ύφος “What place?” (μτφσ: Τι μέρος;) και γελούσε και τότε ακούω ένα μπαμ και τότε κατάλαβα ότι αυτός ο άντρας πυροβόλησε τον θείο μου.

Ο θείος μου, που καθόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή, πίσω από το γραφείο του, πρόλαβα να δω ότι σηκώθηκε και τότε άκουσα και δεύτερο μπαμ και κατάλαβα ότι τον πυροβόλησε και δεύτερη φορά. Εγώ βρισκόμουν μέσα στη ρεσεψιόν μπροστά από το τζάκι.

Ο Β. στεκόταν στην πόρτα, μέσα στη ρεσεψιόν. Με το που άκουσα τους πυροβολισμούς άρχισα να τρέχω και φώναξα και στον Β. να τρέξει και άρχισε κι αυτός να τρέχει.

Βγαίνοντας από τη ρεσεψιόν εγώ έτρεξα προς τα αριστερά και ο Β. προς τα ψυγεία και φαινόταν ότι θόλωσε και εγώ τον προέτρεψα να τρέξει και άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου.

Ταυτοχρόνως, φώναζα βοήθεια και help αλλά δε βρισκόταν κανείς άλλος εκεί στο σημείο αυτό. Καθώς έτρεχα άκουσα δυο ή τρεις πυροβολισμούς που έριξε ο άγνωστος άντρας αυτός στο Β. και κατάλαβα ότι ο Β. έπεσε στο έδαφος.

Εγώ κοιτώντας πίσω είδα ότι ο άντρας αυτός στόχευε προς το μέρος μου, που εγώ είχα τρέξει πιο γρήγορα και ήμουν μπροστά από τον Β.

Νομίζω ότι άκουσα ή έναν ή δυο ακόμα πυροβολισμούς που έριξε προς τα εμένα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Έτρεχα όσο πιο γρήγορα μπορούσα.

Κάποια στιγμή γλίστρησα και έπεσα. Νομίζω επειδή είχα τρέξει πολύ γρήγορα και δεν με προλάβαινε, τον είδα να γυρνάει προς τα πίσω. Εγώ έτρεξα μέχρι το εστιατόριο του κάμπινγκ και είπα να πάρουν τηλέφωνο την αστυνομία».

Στη συνέχεια, επέστρεψε, όπως είπε, στη ρεσεψιόν και βρήκε τον επιστάτη νεκρό φωνάζοντας παράλληλα σε άλλους επισκέπτες του κάμπινγκ να απομακρυνθούν.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατέθεσε ότι είδε καθαρά τον δολοφόνο και τον θυμάται πολύ καλά. Μάλιστα εμφανίστηκε σίγουρος ότι μπορεί να τον αναγνωρίσει.

