Φοινικούντα: Το who is who των δολοφόνων, είχαν το προσωπείο του «καλού» παιδιού

Τα κεντρικά πρόσωπα της στυγερής διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα είναι δύο 22χρονα αγόρια. Πρόκειται για δύο νεαρούς για τους οποίους κανείς από το συγγενικό και φιλικό τους περιβάλλον δεν πίστευαν ότι ήταν ικανοί για την εν ψυχρώ δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του 62χρονο έμπιστου συνεργάτη του.

Μητέρα 43 χρόνων με δύο παιδιά βρέθηκε νεκρή, βάζοντας τέλος στη ζωή της!

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου λέει, σε μια συζήτηση μας πιο παλιά, ότι δεν μπορεί κάποιος να αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου, δεν έχει το δικαίωμα. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν θα έβαζε ποτέ χρηματική αξία για μια ανθρώπινη ζωή», είπε στο σημερινό (16.10.2025) Live News φίλος του 22χρονου συνεργού.

Ο φίλος του παραμένει συγκλονισμένος. Δεν μπορεί να πιστέψει πως αυτοί οι δύο ήταν ικανοί για ένα τόσο ειδεχθές έγκλημα και περιγράφει στην εκπομπή του Mega το προφίλ του 22χρονου συνεργού.

«Είναι και οι δύο πολύ καλά παιδιά με αρχές, ηθική και παιδεία από το σπίτι. Φίλοι, ήταν και στο λύκειο μαζί. Αριστούχος μαθητής, πανέξυπνος, ευγενέστατος, τον συμπαθούσαν όλοι οι καθηγητές. Γυμναστήριο πολύ. Είχε πολλές παρέες».

Αποκαλύπτει όμως πως ο 22χρονος άρχισε να έχει περίεργη συμπεριφορά από το καλοκαίρι του 2022. Συγκυριακά είναι η περίοδος που ο 22χρονος είχε πάει για διακοπές στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Εκεί, όπως ισχυρίστηκε, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη.

«Πρέπει να είχε πάει πριν από 3 χρόνια, με τους φίλους του; Με την μαμά του; Δεν ξέρω με ποιον είχε πάει. Αλλά είχε ξαναπάει προς τη Μεσσηνία. Ήξερα ότι είχε πάει διακοπές τότε. Ήταν κάπως πιο περίεργος, πιο απόμακρος ήταν. Τα τελευταία χρόνια ήταν πιο απόμακρος λίγο».

«Δεν είχαν οικονομικό πρόβλημα»

Αίσθηση προκαλεί πάντως πως συγγενείς και φίλοι λένε πως κανένας από τους δύο 22χρονους δεν αντιμετώπιζαν οικονομικό πρόβλημα.

–Είχαν κάποια οικονομική δυσκολία;

–Όχι, όχι, όχι. Τίποτα, τίποτα. Μια χαρά ήταν. Έχει μια πάρα πολύ καλή δουλειά ο μπαμπάς του. Ανακαινίζουν μάλιστα και το σπίτι το πατρικό εδώ τώρα. Όχι δεν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό κανένα. Η μητέρα του παιδιού είναι στην Αγγλία. Πολύ καλή οικογένεια. Πώς έγινε δεν μπορώ να καταλάβω.

Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός σπούδαζε οικονομικά και για το χαρτζιλίκι του εργαζόταν ως διανομέας. Τα τελευταία δύο χρόνια είχε φύγει από το πατρικό του σπίτι κι έμενε σε μία πολυκατοικία στην Καλλιθέα.

Η γειτόνισσά του λέει στην κάμερα του Live News πως ο 22χρονος το τελευταίο διάστημα ήταν ιδιαίτερα οξύθυμος και πως με την πρώην σύντροφο του είχε έντονους τσακωμούς και λογομαχίες.

«Νομίζω οικονομικά σπούδαζε. Τον συντηρούσε και ο μπαμπάς του, δούλευε και σε κάποιο delivery για να βγάζει κάποια έξοδα», λέει συγγενής του 22χρονου.

Είναι σαν να παρουσίαζε δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες. Από τη μία, γείτονες που τον ζούσαν το τελευταίο διάστημα μιλούν για έναν απόμακρο και οξύθυμο νεαρό και από την άλλη άνθρωποι που τον γνώριζαν μέχρι και 3 χρόνια πριν μιλούν για ένα καλό και ήσυχο παιδί που πήγαινε κατηχητικό, περνούσε τα καλοκαίρια στον Ωρωπό στο σπίτι της γιαγιάς του ή ταξίδευε στην Αγγλία από όπου κατάγεται η μητέρα του.

«Εγώ πιστεύω ότι το μπλέξανε το παιδί. Τώρα πώς το μπλέξανε δεν ξέρω. Πάντως αποκλείεται ο … να έκανε αυτό το πράγμα. Και ειδικά με όπλα; Ποτέ, ποτέ δεν έχει δώσει τέτοιο δικαίωμα. Ούτε τσακωνόταν. Σας λέω εμένα έκανε με την εγγονή μου παρέα οπότε αν ήταν κάτι το επιλήψιμο δεν θα της επιτρέπαμε να κάνει παρέα. Και εκείνη σήμερα όλη τη μέρα κλαίει», προσθέτει συγγενής του.

«Δεν ξέρω τι συγκυρίες έχει, τότε όμως κάναμε πάρα πολύ στενή παρέα. Ο … ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ έμπιστος. Κάναμε πολλές βόλτες μαζί. Πηγαίναμε για ποτά, βγαίναμε όλοι μαζί σε κλαμπάκια από εδώ από εκεί», λέει φίλος του.

«Δεν έχω πειστεί ότι ο ανιψιός ήταν στη σκηνή της δολοφονίας»

Πλέον οι δύο 22χρονοι που ήταν φίλοι από μικρά παιδιά ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον για το στυγερό έγκλημα στη Φοινικούντα. Οι Αρχές αναζητούν ποιος από τους δύο τράβηξε τελικά την σκανδάλη με τους 22χρονους να παραδέχονται για την ώρα μόνο την παρουσία τους στον τόπο του εγκλήματος σε ρόλο συνεργού.

Ο δικηγόρος του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού της δολοφονίας μιλώντας στο Live News για την υπόθεση αναφέρθηκε στον ανιψιό του θύματος.

«Εγώ αμφισβητώ τα πάντα σε αυτήν την υπόθεση. Το ποια ήταν τα πρόσωπα, τον ρόλο που είχαν. Στην εξέλιξη της υπόθεσης αυτής θα παίξουν ρόλο και ποιες σχέσεις συνδέουν όλα τα πρόσωπα μεταξύ τους. Ποιος γνωρίζει ποιον και γιατί. Δεν είμαι πεπεισμένος ότι ο ανιψιός ήταν στη σκηνή της δολοφονίας. Έχω την πληροφορία ότι αυτή η αναγνώριση έχει κάποια στοιχεία που την κλονίζουν. Στη ΓΑΔΑ έγινε υπόδειξη και όχι αναγνώριση.

Το κινητό τηλέφωνο του εντολέα μου βρίσκεται ήδη στη διάθεση της διωκτικής αρχής. Ο εντολέας μου δεν έχει άλλα κινητά, άρα αυτό θα δείξει τί έχει κάνει ο δικός μου εντολέας. Αν μου έχει πει την αλήθεια, ο εντολέας μου δεν έχει βρεθεί ποτέ ξανά στο ίδιο σημείο. Ο εντολέας μου λέει πως ο άλλος μπήκε μέσα και μετά άκουσε πυροβολισμούς. Θα μπορούσε να έχει πυροβολήσει και άλλο πρόσωπο. Στo που δεν κολλάει είναι πως εγώ πάω να εκβιάσω, δεν του απαιτώ χρήματα και ξαφνικά τον σκοτώνω. Υπάρχει λογική;.

Ο τσακωμός και οι διαφορετικές κατευθύνσεις που πήραν οι δύο 22χρονοι

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχει μπει, μεταξύ άλλων, και το δρομολόγιο διαφυγής του 22χρονου συνεργού, ο οποίος στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς είπε ότι έφυγε από το κάμπινγκ κολυμπώντας και περπατώντας, φτάνοντας τελικά στην Καλαμάτα από όπου πήρε λεωφορείο του ΚΤΕΛ για την Αθήνα.

Σε αυτοψία του MEGA στο σημείο, αποδεικνύεται πως τα λεγόμενα του 22χρονου δεν συνάδουν με την διαδρομή που λέει πως ακολούθησε, καθώς πρόκειται για πολλά χιλιόμετρα.

