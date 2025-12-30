Φοιτητικές εστίες: Στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και η εστία στο Κουκούλι

Οι εστίες θα εξοπλιστούν με νέα κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, έπιπλα, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, γραφεία και καρέκλες, καθώς και με ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές όπως κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις, πλυντήρια, στεγνωτήρια και απορροφητήρες. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία κοινόχρηστων κουζινών σε ορόφους των εστιών.

Φοιτητικές εστίες: Στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και η εστία στο Κουκούλι
30 Δεκ. 2025 13:48
Pelop News

Η φοιτητική εστία του πρώην ΤΕΙ στο Κουκούλι είναι μία από τις 12 πανελλαδικά οι οποίες έχουν ενταχτεί στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του υπουργείου Παιδείας. Οπως ανακοίνωσε χθες η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το κονδύλι που θα διατεθεί ανέρχεται στα 4.147.736,3 ευρώ.
Το ποσό αυτό αφορά την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των φοιτητικών εστιών οι οποίες ανήκουν ή υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προμήθεια νέου εξοπλισμού, παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές και ενίσχυση της ασφάλειας, με έμφαση και στα περιφερειακά πανεπιστήμια.

Από το συνολικό ποσό, 2.758.647,38 ευρώ, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αφορούν την αντικατάσταση και προμήθεια νέου εξοπλισμού για τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Αθηνών, της ΑΣΠΑΙΤΕ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου, των Ιωαννίνων, της Καλαμάτας, του Βόλου, της Θεσσαλονίκης, της Καλαμαριάς, της Σητείας και της Φοιτητικής Εστίας Πάτρας – Κουκούλι.

Οι εστίες θα εξοπλιστούν με νέα κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, έπιπλα, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, γραφεία και καρέκλες, καθώς και με ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές όπως κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις, πλυντήρια, στεγνωτήρια και απορροφητήρες. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία κοινόχρηστων κουζινών σε ορόφους των εστιών.

Στο πλαίσιο του ίδιου σχεδιασμού θα γίνει προμήθεια και νέου ψηφιακού εξοπλισμού, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα και σκληροί δίσκοι, με στόχο τη συνολική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
Με ξεχωριστή απόφαση της υπουργού Παιδείας διατίθεται επιπλέον ποσό 779.118,21 ευρώ για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, εγκρίνεται χρηματοδότηση 609.970,71 ευρώ για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης στη Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου, με αντικατάσταση παλαιών μονάδων και εγκατάσταση νέας αντλίας θερμότητας, καλύπτοντας χρόνιες λειτουργικές ανάγκες.

Σε δήλωσή της, η κ. Ζαχαράκη τόνισε: «Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στα περιφερειακά μας πανεπιστήμια. Ιεραρχούμε τις ανάγκες και με διαφάνεια ενισχύουμε καθημερινά το δημόσιο πανεπιστήμιο, προσφέροντας ουσιαστική και αξιοπρεπή φοιτητική μέριμνα. Δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, σε χώρους που σέβονται τις ανάγκες των νέων ανθρώπων που σπουδάζουν. Επανεξοπλίζουμε και ανανεώνουμε ολόκληρο τον εξοπλισμό σε 12 φοιτητικές εστίες, δημιουργούμε κοινόχρηστες κουζίνες, παρεμβαίνουμε σε κρίσιμες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ενισχύουμε την πυρασφάλεια και αναβαθμίζουμε τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Για να νιώθουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας, αλλά και οι οικογένειές τους, ότι η Πολιτεία είναι παρούσα στην καθημερινότητά τους –όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:16 Στα Μάλγαρα στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών
15:08 Πάτρα: Φωτιά στο κέντρο – Έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα
15:00 Κάμερες «μπέρδεψαν» τους οδηγούς στην Πάτρα – Τι ισχύει
14:52 Ακυρώσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων της Eurostar λόγω προβλημάτων στο τούνελ της Μάγχης
14:44 Άρης Μουγκοπέτρος: Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπήρξα, αλλά ως πατέρας είμαι από τους καλύτερους
14:36 Λευκορωσία: Ο Λουκασένκο δίνει χάρη σε 22 πρόσωπα – Οι περισσότεροι τον είχαν αμφισβητήσει
14:28 Αυξημένα κρούσματα γρίπης στα παιδιά – Σήμα συναγερμού για τους γονείς
14:20 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ποια αγροτικά μπλόκα άνοιξαν από σήμερα
14:12 Πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών Πάτρας για τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου
14:04 Αγρότες διαμαρτυρήθηκαν με σανό και κοπριά στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ στο Αγρίνιο ΦΩΤΟ
13:56 Πάτρα: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στα Μποζαΐτικα – Ελαφρά τραυματισμένη γυναίκα
13:48 Φοιτητικές εστίες: Στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και η εστία στο Κουκούλι
13:39 «Ατέλειωτο» χειροκρότημα για την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων «Θανάσης Τσιπινάκης»
13:28 Ζελένσκι: «Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από ουκρανικά εδάφη – Η παραχώρηση δεν προβλέπεται από τον νόμο»
13:26 Κώστας Δόξας: Θα μπορούσαμε να ήμασταν φίλοι με την πρώην γυναίκα μου
13:18 Απειλές Κρεμλίνου μετά την «επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»: Ο ρωσικός στρατός ξέρει πότε και πώς θα απαντήσει
13:16 2026  νέες προκλήσεις απαιτούν λύσεις από την ΕΕ
13:13 Ξεσηκώνονται οι στρατιωτικές ενώσεις: Ζητούν αναθεώρηση του σχεδίου, προειδοποιούν για αναταράξεις
13:10 Σοκάρει ο Έλληνας kickboxer Γιάννης Τσουκαλάς: «50-60 άτομα μπούκαραν στο ρινγκ και μας ποδοπάτησαν»
13:08 Ρόδος: Συνέλαβαν αστυνομικό με μισό κιλό κοκαΐνη!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ