Φοιτητικές εστίες: Στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και η εστία στο Κουκούλι

Η φοιτητική εστία του πρώην ΤΕΙ στο Κουκούλι είναι μία από τις 12 πανελλαδικά οι οποίες έχουν ενταχτεί στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του υπουργείου Παιδείας. Οπως ανακοίνωσε χθες η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το κονδύλι που θα διατεθεί ανέρχεται στα 4.147.736,3 ευρώ.

Το ποσό αυτό αφορά την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των φοιτητικών εστιών οι οποίες ανήκουν ή υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προμήθεια νέου εξοπλισμού, παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές και ενίσχυση της ασφάλειας, με έμφαση και στα περιφερειακά πανεπιστήμια.

Από το συνολικό ποσό, 2.758.647,38 ευρώ, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αφορούν την αντικατάσταση και προμήθεια νέου εξοπλισμού για τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Αθηνών, της ΑΣΠΑΙΤΕ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου, των Ιωαννίνων, της Καλαμάτας, του Βόλου, της Θεσσαλονίκης, της Καλαμαριάς, της Σητείας και της Φοιτητικής Εστίας Πάτρας – Κουκούλι.

Οι εστίες θα εξοπλιστούν με νέα κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, έπιπλα, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, γραφεία και καρέκλες, καθώς και με ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές όπως κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις, πλυντήρια, στεγνωτήρια και απορροφητήρες. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία κοινόχρηστων κουζινών σε ορόφους των εστιών.

Στο πλαίσιο του ίδιου σχεδιασμού θα γίνει προμήθεια και νέου ψηφιακού εξοπλισμού, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα και σκληροί δίσκοι, με στόχο τη συνολική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Με ξεχωριστή απόφαση της υπουργού Παιδείας διατίθεται επιπλέον ποσό 779.118,21 ευρώ για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, εγκρίνεται χρηματοδότηση 609.970,71 ευρώ για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης στη Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου, με αντικατάσταση παλαιών μονάδων και εγκατάσταση νέας αντλίας θερμότητας, καλύπτοντας χρόνιες λειτουργικές ανάγκες.

Σε δήλωσή της, η κ. Ζαχαράκη τόνισε: «Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στα περιφερειακά μας πανεπιστήμια. Ιεραρχούμε τις ανάγκες και με διαφάνεια ενισχύουμε καθημερινά το δημόσιο πανεπιστήμιο, προσφέροντας ουσιαστική και αξιοπρεπή φοιτητική μέριμνα. Δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, σε χώρους που σέβονται τις ανάγκες των νέων ανθρώπων που σπουδάζουν. Επανεξοπλίζουμε και ανανεώνουμε ολόκληρο τον εξοπλισμό σε 12 φοιτητικές εστίες, δημιουργούμε κοινόχρηστες κουζίνες, παρεμβαίνουμε σε κρίσιμες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ενισχύουμε την πυρασφάλεια και αναβαθμίζουμε τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Για να νιώθουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας, αλλά και οι οικογένειές τους, ότι η Πολιτεία είναι παρούσα στην καθημερινότητά τους –όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη».

