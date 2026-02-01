Φοίβος για Δέσποινα Βανδή: «Είχαμε βγάλει το τραγούδι “Προφητείες” και γράφανε ότι είμαστε σατανιστές»

Ο συνθέτης και στιχουργός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και μιλώντας για το συγκεκριμένο κομμάτι

Φοίβος για Δέσποινα Βανδή: «Είχαμε βγάλει το τραγούδι “Προφητείες” και γράφανε ότι είμαστε σατανιστές»
01 Φεβ. 2026 9:47
Pelop News

Για το τραγούδι «Προφητείες» που είχε βγάλει με τη Δέσποινα Βανδή μίλησε ο Φοίβος, επισημαίνοντας πως εξαιτίας του έγραφαν ότι ήταν σατανιστές.

Ο συνθέτης και στιχουργός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και μιλώντας για το συγκεκριμένο κομμάτι, ανέφερε πως είχε βγει πρωτοσέλιδο σε περιοδικό ο τίτλος πως ο ίδιος και η τραγουδίστρια ήταν σατανιστές, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε αγωγή και τελικά το περιοδικό να κλείσει.

Ο Φοίβος είπε αναλυτικά: «Το “σατανιστής” ειδικά ήταν τίτλος, είχε βγει ένα καινούριο περιοδικό τότε, που μας είχε πρωτοσέλιδο με τη Δέσποινα Βανδή ότι είμαστε σατανιστές, διότι είχαμε κάνει το τραγούδι “Προφητείες” όπου είχα βάλει μια εκκλησιαστική μελωδία και είχαν γράψει αρλούμπες ότι εάν το βάλεις ανάποδα είναι ύμνος στον σατανά. Τους κάναμε αγωγή, είπαμε “φτάνει πια η βλακεία”. Αυτό που είχα βάλει ύμνος προς τον Θεό, ένα ρέκβιεμ, δεν ήταν αυτό που έλεγαν. Τους πήγα στο δικαστήριο και νομίζω μετά από αυτό, έκλεισε το περιοδικό».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:07 Τουρκία: Τροχαίο δυστύχημα στην Αττάλεια με 9 νεκρούς και 26 τραυματίες
12:56 Πάτρα: Τα Βραβεία του 18ου Μώμου – Γέμισε το θέατρο «Πάνθεον» ΦΩΤΟ
12:46 Λάρισα: Υπερχείλισε ρέμα στον παραλιακό δρόμο χωρίς να διακοπεί η πρόσβαση
12:38 Βόλος: Εισβολή και βανδαλισμοί σε σούπερ μάρκετ – Στο στόχαστρο προϊόντα της «Βιολάντα»
12:26 Τζόνι Ντεπ: Αγνώριστος σε φωτογραφίες ως Εμπενίζερ Σκρουτζ για το «Ebenezer: A Christmas Carol»
12:17 ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Ντέρμπι κορυφής στην Allwyn Arena
12:06 Χανιά: Στο νοσοκομείο 28χρονος που μέθυσε και έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε νυχτερινό κέντρο
11:58 Εκκληση για αίμα από πάσχοντες Μεσογειακής Αναιμίας: Οι οδηγούν σε αναβολή μεταγγίσεων
11:53 Θύελλα – Παναχαϊκή σε ματς με μεγάλη σημασία
11:46 Τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού – Βουβός πόνος και μήνυμα κατά της οπαδικής βίας
11:41 Αγρίνιο: Μεγάλη φωτιά στο κέντρο της πόλης στη Στοά Παπαγιάννη
11:37 Κυριάκος Μητσοτάκης: Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες που πενθούν – Η ανάρτηση της Κυριακής
11:25 Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ σε 9 περιοχές μέχρι το βράδυ – Σε ποιες περιοχές
11:15 Εκπνέει η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών
11:05 Η Αναστασία Πετρίδη στην «Π» για την παράσταση «Λυσιστράτη»: Εκφράζει την πρώτη μορφή του φεμινισμού
10:56 Ολυμπιακός: Τα λεφτά που θα πληρώσει για Κλέιτον και το «όχι» στη Μπεσίκτας
10:45 Κάτω από τις 80.000 δολάρια το Bitcoin – Βαθαίνει το sell-off στην αγορά κρυπτονομισμάτων
10:33 Θάνατος αθλητή στο Ρουφ 80 – Εθνικός: Η οικογένεια του μπασκετμπολίστα είχε χάσει κι άλλο παιδί σε τροχαίο
10:21 Καλαμάτα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις στην από την κακοκαιρία
10:12 Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τη Super League – Ολοι οι αγώνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ