Φοίβος: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Χριστούγεννα» – Από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη στο πιο διαχρονικό ελληνικό εορταστικό τραγούδι

Την ιστορία πίσω από ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια αποκάλυψε ο Φοίβος, μιλώντας για τη στιγμή έμπνευσης, τη μοναξιά που το γέννησε και τη διαδρομή του μέχρι να γίνει διαχρονικό.

25 Δεκ. 2025 20:12
Την άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι Χριστούγεννα αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή του στο TikTok ο Φοίβος, περιγράφοντας πώς γεννήθηκε το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι, που ερμήνευσε η Δέσποινα Βανδή και κυκλοφόρησε το 2001.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης και στιχουργός εξήγησε ότι η ιδέα γεννήθηκε μέσα από τα ταξίδια του στο εξωτερικό, όπου κάθε χώρα είχε τα δικά της χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τα οποία –όπως είπε– δημιουργούσαν αμέσως εορταστική ατμόσφαιρα. Η καθοριστική στιγμή ήρθε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στη χιονισμένη Νέα Υόρκη.

«Την Παραμονή των Χριστουγέννων ταξίδευα στο εξωτερικό και στις χώρες που επισκεπτόμουν άκουγα διάφορα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που έδιναν έναν ιδιαίτερο τόνο στο εορταστικό κλίμα της περιόδου», αφηγείται ο Φοίβος.
«Περπατώντας στη χιονισμένη Νέα Υόρκη, μου ήρθε η ιδέα να γράψω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να έχουμε κι εμείς το δικό μας».

Όπως εξομολογείται, τότε δεν μπορούσε να φανταστεί τη διαχρονική απήχηση που θα είχε το τραγούδι. Οι στίχοι γράφτηκαν το καλοκαίρι που ακολούθησε και αποφάσισε να το δώσει στη Δέσποινα Βανδή, την περίοδο που ετοίμαζαν τον δίσκο της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο συναισθηματικό υπόβαθρο του τραγουδιού, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από τη γιορτινή μελωδία κρύβεται η προσωπική του μοναξιά εκείνης της εποχής.

«Ήθελα μέσα από τους στίχους να μεταφέρω αυτή τη μελαγχολία που ένιωθα, βγαίνοντας από τα στούντιο και βλέποντας ζευγαράκια πιασμένα χέρι-χέρι να απολαμβάνουν το μαγικό κλίμα των Χριστουγέννων, το οποίο εγώ αγνοούσα μέχρι τότε. Γι’ αυτό και στο τέλος του δεύτερου κουπλέ λέω ότι πονάει πολύ η μοναξιά».

Ο Φοίβος έκλεισε την αφήγησή του με μια πιο προσωπική νότα, σημειώνοντας πως η ζωή του άλλαξε όταν δημιούργησε τη δική του οικογένεια. «Ξεκινώντας τη δική μου οικογένεια, η γυναίκα μου μού έμαθε ότι Χριστούγεννα ευτυχισμένα δεν γίνονται χωρίς εκείνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

