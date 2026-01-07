Φοίβος Παπαδάκης: Το πρώτο μήνυμα μετά την απώλεια του πατέρα του Γιώργου Παπαδάκη

Συγκίνηση από την ανάρτηση του γιου του εκλιπόντος δημοσιογράφου, μετά την αφιέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στη μνήμη του

07 Ιαν. 2026 8:57
Βαρύ είναι το πένθος για την οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 74 ετών. Η κηδεία του «πατριάρχη της πρωινής ζώνης» θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας του Δήμου Χαλκιδέων.

Ο γιος του, Φοίβος Παπαδάκης, προχώρησε στην πρώτη του δημόσια ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα του, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την τιμητική αφιέρωση που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του.

Ο Φοίβος Παπαδάκης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram εικόνα από το ΟΑΚΑ, όπου η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη πριν από τον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο. Στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου προβλήθηκε ασπρόμαυρη φωτογραφία του εκλιπόντος, με τον γιο του να συνοδεύει την ανάρτηση με τη λιτή λέξη «ευχαριστώ».

Η συγκεκριμένη στιγμή προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους φιλάθλους που βρίσκονταν στο γήπεδο, καθώς ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν γνωστός για την πολυετή του αγάπη προς τον Παναθηναϊκό και είχε παρακολουθήσει στο παρελθόν πολλούς αγώνες της ομάδας, συχνά μαζί με τον γιο του.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στη συγκεκριμένη αφιέρωση θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη και τη διαχρονική αφοσίωση του καταξιωμένου δημοσιογράφου στον σύλλογο, με το κοινό να ανταποκρίνεται με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη ευχαρίστησε όσους εκφράζουν τη συμπαράστασή τους αυτές τις ώρες, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας του Δήμου Χαλκιδέων.

