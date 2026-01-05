Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γιώργου Παπαδάκη, το τελευταίο «αντίο»
Η ανακοίνωση
Την προσεχή Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες έπειτα από ανακοπή καρδιάς.
Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος αναφέρει:
Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.
Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.
Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:
«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία
Τράπεζα: Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379
Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τράπεζα: Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962
Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού
Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.
Η σύζυγος
Τίνα
Τα παιδιά
Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος
