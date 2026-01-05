«Θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας», η Μενεγάκη για τον Γιώργο Παπαδάκη, ΒΙΝΤΕΟ

Η παρουσιάστρια Ελένη Μενεγάκη είναι από τα πρόσωπα που γνώριζαν καλά, αγαπούσαν κι εκτιμούσαν τον Γιώργο Παπαδάκη, καθώς επί σειρά ετών, εκείνη ήταν που τον διαδεχόταν στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, όπου παρουσίαζαν τις εκπομπές «Καλημέρα Ελλάδα» και «Πρωινός καφές», αντίστοιχα.

Η γνωστή παρουσιάστρια παρόλο που τα τελευταία δύο χρόνια απέχει συνειδητά από τα τηλεοπτικά δρώμενα και δε δίνουν ούτε συνεντεύξεις αλλά ούτε και δηλώσεις, έκανε μία εξαίρεση, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου της Γιώργου Παπαδάκη. Η Ελένη Μενεγάκη μίλησε το βράδυ της Δευτέρας (05.01.2026) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον αποχαιρέτησε με συγκινητικό τρόπο, τονίζοντας ότι θα μείνει για πάντα στις καρδιές όλων.

«Ο Γιώργος μας θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο μυαλό μας, και μέσα στην τηλεόραση. Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα με αγάπη. Να έχει ένα καλό και όμορφο ταξίδι», είπε η Ελένη Μενεγάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.



Eπίσης στο ρεπορτάζ για τον Γιώργο Παπαδάκη προβλήθηκαν δηλώσεις του Βαγγέλη Περρή, της Λόλας Νταϊφά και άλλων ανθρώπων που γνώριζαν και εκτιμούσαν τον αξέχαστο Έλληνα δημοσιογράφο.

Σημειώνεται ότι τα αγαπημένα του πρόσωπα θα αποχαιρετίσουν τον Γιώργο Παπαδάκη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30.

