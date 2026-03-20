Φονικά πλήγματα στη Ζαπορίζια: Τρεις άμαχοι νεκροί

Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν από ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια, ενώ υπάρχουν τραυματίες, μεταξύ τους παιδί

20 Μαρ. 2026 8:48
Pelop News

Τρεις άμαχοι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών στρατιωτικών αρχών.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται μια γυναίκα 30 ετών, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα αγόρι 10 ετών. Οι επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές.

Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, μέσα σε 24 ώρες καταγράφηκαν συνολικά 864 επιθέσεις σε περίπου 40 κοινότητες της περιοχής.

Την ίδια ώρα, στο διπλωματικό πεδίο, αναμένονται νέες επαφές μεταξύ Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αντιπροσωπείες των δύο πλευρών πρόκειται να συναντηθούν το Σάββατο.

Ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για προσπάθεια επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας ωστόσο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η διαδικασία.

Οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχα και Κίεβο, υπό την αιγίδα της Ουάσιγκτον, έχουν επιβραδυνθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν το διπλωματικό περιβάλλον.

