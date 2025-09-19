Φονική καραμπόλα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Νέο ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα και τραυμάτισε τρεις ακόμη.

19 Σεπ. 2025 8:52
Pelop News

Ένα νέο βίντεο – ντοκουμέντο από τη φονική καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης δόθηκε στη δημοσιότητα το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, φωτίζοντας τις συνθήκες του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε μία 64χρονη γυναίκα.

Στο βίντεο, που παρουσιάζει το ΕΡΤnews, φαίνεται το όχημα ενός 21χρονου οδηγού να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα, να επιχειρεί φρενάρισμα αλλά να μην καταφέρνει να αποφύγει τη σύγκρουση. Το αυτοκίνητο του νεαρού συγκρούστηκε με το σταματημένο όχημα της γυναίκας, η οποία είχε παραμείνει ακινητοποιημένη για περίπου 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση.

Παράλληλα, στο βίντεο διακρίνεται οδηγός μοτοσικλέτας στη δεξιά λωρίδα να επιχειρεί να προσπεράσει το σταματημένο όχημα, κάτι που φαίνεται πως δεν αντιλήφθηκε ο 21χρονος οδηγός.

 


 

 

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο της 64χρονης να συγκρουστεί με κολώνα και να ανατραπεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας τον θάνατό της. Το όχημα του 21χρονου πέρασε επίσης στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε διαδοχικά με τρίτο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με ταξί. Εκτός από τη γυναίκα, τραυματίστηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τους λόγους που το όχημα της 64χρονης παρέμεινε ακινητοποιημένο με πράσινο φανάρι, με πιθανές αιτίες να είναι είτε πρόβλημα υγείας είτε μηχανική βλάβη, καθώς δεν ενεργοποιήθηκαν τα φλας κινδύνου ή τα φώτα φρένων.

Η Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής συνεχίζει την προανάκριση, μελετώντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εξακριβωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στη μοιραία καραμπόλα.
