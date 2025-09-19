Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει το ΒΙΝΤΕΟ της σύγκρουσης μηχανής με νταλίκα, νεκρός ο 29χρονος μοτοσικλετιστής, βαριές κατηγορίες στους 4 συλληφθέντες

Σοκάρει το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή σε έναν 29χρονο μοτοσικλετιστή. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, όταν η μηχανή του νεαρού συγκρούστηκε με νταλίκα που επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο.

Πάτρα – Πορεία Φύσσα: Γιατί άνδρας τον ΜΑΤ χτυπά συνάδελφό του ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Το βίντεο-ντοκουμέντο που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης προκαλεί σοκ, καθώς φαίνεται η μοτοσικλέτα να προσκρούει με σφοδρότητα στο φορτηγό. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο 29χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.





Ο 54χρονος οδηγός του φορτηγού από τη Βουλγαρία, εμφανώς συντετριμμένος, δήλωσε ότι προσπάθησε να περάσει με πράσινο σηματοδότη, με τη βοήθεια τριών ατόμων που τον καθοδηγούσαν, αλλά το όχημα εγκλωβίστηκε στη διάβαση. «Άκουσα τον θόρυβο, σταμάτησα αμέσως. Τον είδα στο έδαφος, είχε τις αισθήσεις του. Του ζήτησα συγγνώμη», είπε χαρακτηριστικά.

Οι τέσσερις συλληφθέντες –ο οδηγός και οι τρεις άνδρες που τον βοηθούσαν– κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο, καθώς και για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία που οδήγησαν στο δυστύχημα. Μέχρι την απολογία τους ενώπιον ανακριτή παραμένουν υπό κράτηση.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με τις εικόνες από το δυστύχημα να αναζωπυρώνουν τον προβληματισμό για την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της πόλης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



