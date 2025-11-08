Φονικό στη Χαλκίδα: Οκτώ συλλήψεις για τη δολοφονία του 20χρονου – Τυφλό οπαδικό μίσος πίσω από την αιματηρή συμπλοκή

Σοκ στη Χαλκίδα προκαλεί η άγρια δολοφονία 20χρονου άνδρα μετά από οπαδική συμπλοκή. Οκτώ άτομα, ηλικίας 19 έως 30 ετών, έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, ανάμεσά τους και αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

08 Νοέ. 2025 11:48
Pelop News

Σε μια υπόθεση που συγκλονίζει την κοινή γνώμη, οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη οκτώ ατόμων για τη φονική οπαδική επίθεση στη Χαλκίδα, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του μετά από άγρια συμπλοκή. Οι έρευνες της αστυνομίας αποκάλυψαν σκηνικό βίας, με μαχαίρια, μπαστούνια, κουκούλες και διακριτικά ομάδων, ενώ το θύμα φέρεται να δέχθηκε επτά μαχαιριές, εκ των οποίων μία στην καρδιά αποδείχθηκε μοιραία.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε ύστερα από οπαδική αντιπαράθεση που πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή της συμπλοκής, ενώ άλλη κάμερα έξω από το νοσοκομείο Χαλκίδας αποκάλυψε τη στιγμή που οι δράστες εγκατέλειψαν το αιμόφυρτο θύμα, προτού εξαφανιστούν.

Οι οκτώ συλληφθέντες, ηλικίας 19 έως 30 ετών, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, ενώ ερευνάται ο ρόλος καθενός στο αιματηρό επεισόδιο.

Χθες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών οι τέσσερις πρώτοι από τους συλληφθέντες, οι οποίοι απολογούνταν για περισσότερες από έξι ώρες. Τρεις από αυτούς κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς κατηγορείται για απόκρυψη στοιχείων και όχι για συμμετοχή στη δολοφονία. Οι υπόλοιποι τέσσερις απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή.

Τα ευρήματα της αστυνομίας

Οι αστυνομικές έρευνες αποκάλυψαν πλήθος πειστηρίων στα σπίτια και τα οχήματα των κατηγορουμένων. Ανάμεσά τους βρέθηκαν σουγιάδες, μπαστούνια μπέιζμπολ, κουκούλες, γάντια μάχης, πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες και φούτερ με ύποπτες κηλίδες, που εξετάζονται εργαστηριακά για ίχνη αίματος.

Ο 20χρονος δέχθηκε επτά μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο, με την ιατροδικαστική έκθεση να δείχνει βίαιο και συντονισμένο χτύπημα. Η κοινωνία της Χαλκίδας παρακολουθεί αποσβολωμένη μια ακόμη υπόθεση τυφλού οπαδικού μίσους, ενώ οι αρχές ερευνούν αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην επίθεση.

Η προανάκριση συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών της δολοφονίας που επαναφέρει στο προσκήνιο το φαινόμενο της οπαδικής βίας που εξακολουθεί να αιματοκυλά τη χώρα.
