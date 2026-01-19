Φονικό στην Αιτωλοακαρνανία: Αντιζηλία, ρήξη και αίμα

Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο δράστης ζούσε με τη γυναίκα του θύματος στην Πάτρα.

Φονικό στην Αιτωλοακαρνανία: Αντιζηλία, ρήξη και αίμα Ο δράστης κατά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα
19 Ιαν. 2026 11:00
Pelop News

Την ώρα που τα χωριά Λιθοβούνι και Μεσάριστα στην Αιτωλοακαρνανία προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ της δολοφονίας του 50χρονου προέδρου του Λιθοβουνίου, ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης από τα Μεσάριστα πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη στον ανακριτή Μεσολογγίου. Ο 44χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου υπό δρακόντεια μέτρα προστασίας χθες το πρωί. Η εισαγγελέας του απήγγειλε τις κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράβαση του νόμου περί όπλων, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ ο δικηγόρος του, Χρήστος Τσιμπούκης, σημείωσε ότι η υπόθεση θα τοποθετηθεί στη σωστή της διάσταση από τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν.

Διαβάστε επίσης: Δολοφονία κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: Προθεσμία για απολογία έλαβε ο 44χρονος δράστης

Ο 44χρονος, που κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας, ήταν αδελφικός φίλος του θύματος επί σειρά ετών. Ωστόσο, σύναψε σχέση με τη γυναίκα του 50χρονου, με την οποία μάλιστα έφυγαν από το χωριό και ήρθαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Πάτρα, όπου έμεναν μαζί, σύμφωνα με κατοίκους του χωριού. Κάποια στιγμή, όμως, η γυναίκα αποφάσισε να επιστρέψει στον σύζυγό της, ο οποίος τη δέχτηκε, καθώς έχουν μαζί και ένα παιδί. Από τότε οι δύο φίλοι έγιναν ορκισμένοι εχθροί.

Δείτε ακόμα: Φονικό στη Μακρυνεία: ο δράστης είχε εξωσυζυγική σχέση με τη σύζυγο του θύματος…

Το πρωί του Σαββάτου, ο 44χρονος βρισκόταν στο κέντρο του χωριού, όταν είδε στο καφενείο το θύμα. Ακολούθησε λογομαχία και στη συνέχεια οι δυο τους συναντήθηκαν λίγο έξω από το χωριό. Ο δράστης υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι πυροβόλησε πρώτος, καθώς είδε τον 50χρονο να έχει μέσα στο αυτοκίνητο καραμπίνα και να τον σημαδεύει, νιώθοντας ότι απειλείται. Οι Αρχές, ωστόσο, διατηρούν επιφυλάξεις για αυτή την εκδοχή, καθώς το θύμα βρέθηκε να έχει δεχτεί πυρά στο πίσω μέρος του κεφαλιού, πεσμένο μπρούμυτα προς την πλευρά του συνοδηγού, με την καραμπίνα δίπλα του και όχι στα χέρια του ή μπροστά του. Ο αδελφός του δράστη υποστηρίζει ότι ο 44χρονος τον τελευταίο χρόνο ζούσε κυνηγημένος από το θύμα. Οι δύο πρώην φίλοι έρχονταν συχνά σε αντιπαράθεση, ενώ σύμφωνα με τον δράστη, το θύμα είχε αποπειραθεί στο παρελθόν να τον χτυπήσει με το αυτοκίνητο, τον καταδίωκε και τον απειλούσε συνεχώς.

Στο χωριό επικρατεί αναβρασμός. Ολοι μιλούν για δύο καλά παιδιά. Το θύμα ήταν από τους καλύτερους χειριστές μηχανημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα αγαπητός. Αντίστοιχα, και για τον 44χρονο οι κάτοικοι μιλούν για έναν άνθρωπο που δεν είχε δώσει δικαιώματα. Ενα παιδί πρόθυμο να βοηθήσει στις δουλειές τους συγχωριανούς του και να προσφέρει όπως μπορούσε. Η ερωτική αντιζηλία, όμως, φαίνεται να είναι εκείνη που του όπλισε το χέρι. Για τον φόβο αντιποίνων, στο χωριό υπάρχει παρουσία αστυνομικών, ενώ η σύζυγος του θύματος με το παιδί έφυγαν από το Λιθοβούνι και έχουν με

