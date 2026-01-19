Φονικό στην Αιτωλοακαρνανία: Αντιζηλία, ρήξη και αίμα

Την ώρα που τα χωριά Λιθοβούνι και Μεσάριστα στην Αιτωλοακαρνανία προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ της δολοφονίας του 50χρονου προέδρου του Λιθοβουνίου, ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης από τα Μεσάριστα πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη στον ανακριτή Μεσολογγίου. Ο 44χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου υπό δρακόντεια μέτρα προστασίας χθες το πρωί. Η εισαγγελέας του απήγγειλε τις κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράβαση του νόμου περί όπλων, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ ο δικηγόρος του, Χρήστος Τσιμπούκης, σημείωσε ότι η υπόθεση θα τοποθετηθεί στη σωστή της διάσταση από τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν.

