Φονικό Βορίζια: Ετοιμα να παραδοθούν τα 3 αδέλφια, η απαίτηση της μάνας του 39χρονου και η έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού ΦΩΤΟ

Πληροφορίες για παράδοση των τριών αδελφών για το φονικό στα Βορίζια. Στα Χανιά σήμερα Τρίτη 4/11/2025, η κηδεία της 56χρονης.

04 Νοέ. 2025 10:53
Pelop News

Μία ημέρα μετά την κηδεία του γιου της, η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, πατέρα πέντε ανήλικων παιδιών, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε: «Αυτοί συνεχώς ψαχνόντουσαν, προκαλούσαν συνέχεια. Έγινε ένα συμβάν (σ.σ. η έκρηξη σε οικοδομή), δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους (σ.σ. ποιος έβαλε τη βόμβα), εμείς δεν φταίμε πουθενά», υποστηρίζοντας ότι έναν χρόνο νωρίτερα στο ίδιο σημείο είχαν επιχειρήσει να σκοτώσουν και τον εγγονό της.

O 39χρονος Φανούρης Καργάκης

Μιλώντας στο Action 24: «Ξεκίνησαν μπαλωθιές από πάνω, κάλεσε η κόρη την αστυνομία. Εκεί ήταν η αστυνομία, φώναζαν “πουτ…ριά”, της φώναζαν ότι θα την κρεμάσουν και αυτήν και τα κοπέλια της», εξήγησε η μητέρα του 39χρονου.

«Μετά πήγαν στην εκκλησία, φέραν τα καλάνσικοφ, ο γιος πέρασε από εκεί, του είχαν στήσει ενέδρα και τον σκότωσαν εν ψυχρώ. Αν δείτε το αυτοκίνητο θα καταλάβετε. 15 άτομα παίζανε (σ.σ. κρητική λέξη για το ρήμα “πυροβολούσαν”)», σημείωσε η ίδια.

«Τραυματίστηκαν συναμεταξύ τους, αυτοί σκότωσαν και τη δικιά τους» και τόνισε η ίδια τόνισε: «Δεν είχαμε καμία σχέση με τη βόμβα που μπήκε στο σπίτι τους, καμία μα καμία (…) Μπήκαν μεσίτες, μάς έβαλαν και τα φτιάξαμε και είπαν από τη μια μεριά εμείς και από την άλλη αυτοί, αλλά αυτοί το συνέχιζαν, προκαλούσαν. Δεν ξέρω ποιος τους το έκαμε αυτό στο σπίτι, μπορεί και οι ίδιοι να το έκαναν για να πάρουν λεφτά. (…) Εγώ ξέρω ότι εμείς δεν τους φταίμε πουθενά, πουθενά δεν τους φταίμε. Εγώ κατέχω πως έχασα το παλικαράκι μου, παιδί μου».

Αναφορικά με το ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στο χωριό η μητέρα του 39χρονου απάντησε: «Δεν ξέρω αν θα σταματήσει εδώ (σ.σ. αυτή η ιστορία), δεν ξέρω. Εγώ απαιτώ να φύγουν αυτοί (σ.σ. η οικογένεια Φραγκιαδάκη) από το χωριό. (…) Και το 1955 που γίνηκε η άλλη ιστορία ο παππούς τους το έκανε».

Eφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, μετά το φονικό στα Βορίζια, τι βρέθηκε ΦΩΤΟ – ΝΕΟΤΕΡΑ

Τα ξημερώματα της Τρίτης 4/11/2025, πραγματοποιήθηκε έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασού, στην Κρήτη,  από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, μετά την αιματηρή συμπλοκή με δυο νεκρούς και τραυματίες, στα Βορίζια.

Εγιναν έλεγχοι σε κελιά στα οποία μεταξύ άλλων κρατούνται συγγενικά πρόσωπα του 39χρονου που σκοτώθηκε στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να εξεταστεί.

Ετοιμα να παραδοθούν τα τρία αδέλφια;

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως μετά την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που θα γίνει σήμερα Τρίτη 4/11/2025, στα Χανιά, τα τρια ανίψια της – αδέλφια μεταξύ τους – υπάρχει περίπτωση να παραδοθούν.

Η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Σύμφωνα με τις ιδιες πληροφορίες τις τελευταίες ώρες φαίνεται να έχουν έρθει σε επικοινωνία με δικηγόρους.

Στο μεταξύ από χθες Δευτέρα 3/11/2024, οπότε στα Βορίζια τελέστηκε η κηδεία του 39χρονου, τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, έφυγαν από το χωριό.

Φονικό Βορίζια: Ετοιμα να παραδοθούν τα 3 αδέλφια, η απαίτηση της μάνας του 39χρονου και η έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού ΦΩΤΟ
