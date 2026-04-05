Φοροδιαφυγή: 50.000 παραβάσεις μέσα σε τρεις μήνες και πολλά «λουκέτα»…

Η αποκρυβείσα αξία συναλλαγών ξεπέρασε τα 5,6 εκατ. ευρώ και το ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 33%.

Φοροδιαφυγή: 50.000 παραβάσεις μέσα σε τρεις μήνες και πολλά «λουκέτα»...
05 Απρ. 2026 15:05
Pelop News

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν 8.000 επιτόπιους ελέγχους για φοροδιαφυγή, σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Εστιάζουν σε κλάδους όπου καταγράφονταν αυξημένες ενδείξεις φοροδιαφυγής, καθώς και σε περιοχές με έντονη εμπορική δραστηριότητα και δημοφιλείς εκδηλώσεις.

Οι έλεγχοι σχεδιάστηκαν με αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και δεδομένων, όπως η εφαρμογή Καταγγελίες Πολιτών, το Appodixi, τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων της ΑΑΔΕ, το myDATA και το Ψηφιακό Πελατολόγιο, μέσα από ανάλυση κινδύνου και στοχευμένες διασταυρώσεις.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν παραβάσεις που σχετίζονται κυρίως με:

· μη έκδοση αποδείξεων,

· μη διαβίβαση στοιχείων στην ΑΑΔΕ,

· μη διασύνδεση POS με τις φορολογικές ταμειακές μηχανές.

Συνολικά, περίπου 2.500 επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να μην έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, με τον έλεγχο να συνεχίζεται σε βάθος χρόνου για τη συνολική τους φορολογική εικόνα.

Καταγράφηκαν 50.000 παραβάσεις, ενώ η αποκρυβείσα αξία συναλλαγών ξεπέρασε τα 5,6 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 33%.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Από τους σχετικούς ελέγχους προέκυψαν 55 περιπτώσεις επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 680.000 ευρώ, αναδεικνύοντας τη σημασία των άμεσων και στοχευμένων παρεμβάσεων.

Στον σχεδιασμό των ελέγχων αξιοποιήθηκαν επίσης στοιχεία προηγούμενης φορολογικής συμπεριφοράς, ώστε να αποτυπωθεί η συνέπεια των επιχειρήσεων. Σε περιπτώσεις σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις, καθώς και μέτρα αναστολής λειτουργίας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις σε 11 επιχειρήσεις, ενώ 93 επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους για δύο ή περισσότερες ημέρες, λόγω υποτροπής ή εκτεταμένης μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ