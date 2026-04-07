Φοροδιαφυγή: «Αγκάθι» για την οικονομία η επιμονή της παραοικονομίας παρά τους ελέγχους

Η παραοικονομία παραμένει «πληγή» για τα δημόσια έσοδα. Δείτε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τα δηλωθέντα εισοδήματα και το κόστος των φοροαπαλλαγών.

07 Απρ. 2026 8:08
Pelop News

Παρά τη σταδιακή βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, η φοροδιαφυγή παραμένει η μεγαλύτερη δομική παθογένεια της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, η παραοικονομία στη χώρα εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, περιορίζοντας δραστικά τις δυνατότητες για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Το φαινόμενο της απόκρυψης εισοδημάτων εντοπίζεται κυρίως σε κλάδους με υψηλά ποσοστά αυτοαπασχόλησης και εκτεταμένη χρήση μετρητών. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως είναι αποκαλυπτικά:

  • Χαμηλά κέρδη: Τα δηλωθέντα καθαρά κέρδη πολλών επαγγελματιών αντιστοιχούν μόλις στο 6% των ακαθάριστων εσόδων τους.

  • Εισοδήματα «φτώχειας»: Το μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα για μεγάλες κατηγορίες επιτηδευματιών διαμορφώνεται στα 3.655 ευρώ.

  • Ζημιογόνες επιχειρήσεις: Στην εστίαση και τη διασκέδαση, 7 στους 10 ιδιοκτήτες μπαρ δηλώνουν ζημιές, εικόνα που επαναλαμβάνεται σε κομμωτήρια και συνεργεία αυτοκινήτων.

Η αύξηση των φορολογικών εσόδων το τελευταίο διάστημα αποδίδεται κυρίως στην επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών και τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων. Ωστόσο, η ΤτΕ υπογραμμίζει πως η καταστολή δεν αρκεί. Απαιτείται ριζική απλοποίηση του φορολογικού πλαισίου και μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε να ενισχυθεί η οικειοθελής συμμόρφωση των πολιτών.

Το «κόστος» των φοροαπαλλαγών

Ένα επιπλέον κρίσιμο ζήτημα είναι το ύψος των φορολογικών δαπανών (απαλλαγές και εξαιρέσεις). Το 2024, το κόστος των φοροαπαλλαγών εκτινάχθηκε στα 22,88 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς φοροαπαλλαγών στην Ε.Ε., χωρίς ωστόσο να διαθέτει μόνιμο μηχανισμό αξιολόγησης της αποδοτικότητάς τους.

Η ορθολογική αναθεώρηση αυτών των εκπτώσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για πιο στοχευμένες αναπτυξιακές δράσεις, μεταφέροντας το βάρος από την οριζόντια απαλλαγή στη στοχευμένη ελάφρυνση των συνεπών φορολογουμένων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ