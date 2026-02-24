Φορολογικές δηλώσεις 2025: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Εκπτώσεις φόρου και τι ισχύει για το «φορολογικό διαζύγιο»

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των φορολογικών δηλώσεων, με την πλατφόρμα να ανοίγει τον Μάρτιο. Εκπτώσεις για εφάπαξ πληρωμή, προσυμπληρωμένες δηλώσεις και το δίλημμα των χωριστών δηλώσεων βρίσκονται στο επίκεντρο.

Φορολογικές δηλώσεις 2025: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Εκπτώσεις φόρου και τι ισχύει για το «φορολογικό διαζύγιο»
24 Φεβ. 2026 13:16
Στα μέσα Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2025, με τους φορολογούμενους να καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των προσυμπληρωμένων δηλώσεων πριν την οριστική υποβολή.

Η διαδικασία των προσυμπληρωμένων στοιχείων διευκολύνει σημαντικά την υποβολή, ωστόσο απαιτείται σχολαστικός έλεγχος ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να επιφέρουν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση ανακριβειών, οι φορολογούμενοι θα πρέπει είτε να απευθυνθούν στους αρμόδιους φορείς για διορθώσεις είτε να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Αν δεν υποβληθεί δήλωση, η ΑΑΔΕ μπορεί να προχωρήσει σε αυτόματη υποβολή.

Εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση φόρου

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος θα πραγματοποιηθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στο τέλος Ιουλίου. Όσοι επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση δικαιούνται έκπτωση:

4% για δηλώσεις έως 30 Απριλίου

3% έως 15 Ιουνίου

2% έως 15 Ιουλίου 2026

Πέρυσι, περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι εξόφλησαν τον φόρο εφάπαξ, καταβάλλοντας συνολικά περίπου 2,17 δισ. ευρώ. Από αυτούς, περίπου 750.000 επωφελήθηκαν από την έκπτωση 4%, 410.000 από την έκπτωση 3% και 260.000 από την έκπτωση 2%.

«Φορολογικό διαζύγιο»: Τι πρέπει να γνωρίζουν τα ζευγάρια

Τα έγγαμα ζευγάρια έχουν προθεσμία έως τις 2 Μαρτίου για να αποφασίσουν αν θα υποβάλουν κοινή δήλωση ή χωριστές δηλώσεις, το λεγόμενο «φορολογικό διαζύγιο». Η επιλογή γίνεται μέσω ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ και αρκεί να την υποβάλει ένας από τους δύο συζύγους για να ισχύσει και για τον άλλον.

Οι χωριστές δηλώσεις συχνά συμφέρουν όταν ένας σύζυγος έχει οφειλές και ο άλλος αναμένει επιστροφή φόρου ή χρειάζεται φορολογική ενημερότητα, καθώς αποφεύγεται ο συμψηφισμός. Ωστόσο, υπάρχουν και μειονεκτήματα: δεν είναι δυνατή η κάλυψη τεκμηρίων μέσω του εισοδήματος του άλλου συζύγου, ούτε η μεταφορά ηλεκτρονικών αποδείξεων, κάτι που μπορεί να αυξήσει τη φορολογική επιβάρυνση.

Τα κοινωνικά επιδόματα δεν επηρεάζονται από την επιλογή χωριστής δήλωσης, καθώς λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Αν δεν γίνει καμία ενέργεια έως την προθεσμία, η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα ως κοινή.

Το «φορολογικό διαζύγιο» αφορά επίσης περιπτώσεις διακοπής συμβίωσης, λύσης συμφώνου συμβίωσης ή ειδικές καταστάσεις όπως πτώχευση ή δικαστική συμπαράσταση, όπου η ευθύνη τεκμηρίωσης ανήκει στον φορολογούμενο.

