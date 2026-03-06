Προσυμπληρωμένες Φορολογικές Δηλώσεις: Μην τις αφήσετε χωρίς έλεγχο, οι παγίδες που μπορεί να σας κοστίσουν ακριβά

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι, κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, θα δουν φέτος τη φορολογική τους δήλωση όχι μόνο προσυμπληρωμένη αλλά και προεκκαθαρισμένη στην ψηφιακή πλατφόρμα myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026, οπότε οι εν λόγω πολίτες θα μπορούν να εισέλθουν στον προσωπικό τους λογαριασμό και να ελέγξουν τα στοιχεία της δήλωσής τους για το φορολογικό έτος 2025.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, το σύστημα θα έχει υπολογίσει αυτόματα τον φόρο εισοδήματος βάσει των στοιχείων που έχουν αποσταλεί από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και άλλους φορείς έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Οι φορολογούμενοι θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά (μέσω e-mail ή μηνυμάτων στο myAADE) για την ανάρτηση της δήλωσης.

Εφόσον τα στοιχεία είναι ορθά, οι πολίτες μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην οριστική υποβολή. Σε περίπτωση που δεν γίνει καμία ενέργεια, η ΑΑΔΕ θα οριστικοποιήσει αυτόματα τις μη τροποποιημένες δηλώσεις μετά το Πάσχα 2026. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διατήρηση της έκπτωσης φόρου έως 4% για όσους έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό και επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η προσυμπλήρωση βασίζεται σε δεδομένα από βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, επιδομάτων, τραπεζικών συναλλαγών και άλλων πηγών. Παρά τον υψηλό βαθμό αυτοματισμού, οι φορολογούμενοι φέρουν την ευθύνη ελέγχου της ακρίβειας των στοιχείων. Σε περίπτωση λαθών ή ελλείψεων, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως τα μέσα Ιουλίου 2026 χωρίς κυρώσεις, εφόσον είναι εμπρόθεσμη.

Τα κρίσιμα σημεία ελέγχου

Στις κοινές δηλώσεις συζύγων, η υποβολή γίνεται αυτόματα ως κοινή, εκτός εάν έχει επιλεγεί προηγουμένως χωριστή φορολόγηση.

Οι ηλεκτρονικές δαπάνες πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Εάν δεν επιτευχθεί το ποσοστό αυτό, επιβάλλεται φόρος 22% στη διαφορά.

Τα τεκμήρια διαβίωσης (κατοικίες, Ι.Χ. αυτοκίνητα κ.ά.) έχουν μειωθεί φέτος, περιορίζοντας ενδεχομένως τον τεκμαρτό υπολογισμό εισοδήματος.

Οι κωδικοί για προστατευόμενα τέκνα παρέχουν έκπτωση φόρου από περίπου 900 έως πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Η πληρωμή του φόρου μπορεί να γίνει εφάπαξ με έκπτωση 4% ή σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως τις 31 Ιουλίου 2026. Δεν βεβαιώνεται φόρος έως 30 ευρώ, ενώ επιστροφές κάτω των 5 ευρώ δεν καταβάλλονται.

Η αυτοματοποιημένη διαδικασία αποσκοπεί στην απλοποίηση της υποβολής, μεταθέτοντας ωστόσο το βάρος στον προσεκτικό έλεγχο των δεδομένων από τους ίδιους τους φορολογούμενους προκειμένου να αποφευχθούν λανθασμένες εκκαθαρίσεις.

