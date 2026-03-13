Φορολογικές δηλώσεις: Δωρεάν online σεμινάριο σήμερα με οδηγίες από την ΑΑΔΕ

Διαδικτυακή ενημερωτική δράση για τη σωστή συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου, με πρωτοβουλία της ΠΟΕ-ΔΟΥ και του περιοδικού «Φορολογική Επιθεώρηση», υπό την αιγίδα της ΑΑΔΕ. Το σεμινάριο απευθύνεται σε συνδρομητές αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να ενημερωθεί για τα φετινά έντυπα και τις τελευταίες εξελίξεις.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με το περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση» και υπό την αιγίδα της ΑΑΔΕ, διοργανώνει σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου, διαδικτυακό σεμινάριο με αντικείμενο τη σωστή συμπλήρωση δηλώσεων και εντύπων φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Η σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε από την ΠΟΕ-ΔΟΥ στις 12 Μαρτίου.

Το ενδιαφέρον για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις περνά σε πρακτικό επίπεδο, καθώς το σημερινό σεμινάριο φιλοδοξεί να δώσει χρήσιμες οδηγίες και κατευθύνσεις για τη συμπλήρωση των βασικών εντύπων, σε μια περίοδο όπου έχουν ήδη δημοσιευθεί οι αποφάσεις για το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και των δηλώσεων για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του φορολογικού έτους 2025.

Η διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 16:00 έως τις 20:00 και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας εισοδήματος και να λάβουν καθοδήγηση για τη σωστή συμπλήρωση των σχετικών φορολογικών εντύπων.

Χαιρετισμό στο σεμινάριο θα απευθύνει ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ενώ εισηγητές θα είναι δύο στελέχη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Αρχής: η Αναστάσια Ετμεζόγλου, προϊσταμένη του Τμήματος Φυσικών Προσώπων, και ο Ματθαίος Χαπίδης, προϊστάμενος του Τμήματος Νομικών Προσώπων.

Το σεμινάριο θα μεταδοθεί δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας της ΠΟΕ-ΔΟΥ και, όπως έχει γίνει γνωστό, θα μπορούν να το παρακολουθήσουν πανελλαδικά όλοι οι συνδρομητές χωρίς να απαιτείται χρήση κωδικών, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης.

Μία χρήσιμη διόρθωση για το κείμενο είναι ότι το σεμινάριο αφορά στην πράξη τα έντυπα και τις δηλώσεις που συνδέονται με το φορολογικό έτος 2025, καθώς αυτές είναι οι σχετικές αποφάσεις που έχουν ήδη δημοσιευθεί από την ΑΑΔΕ για φυσικά και νομικά πρόσωπα μέσα στο 2026.

