Φορολογικές και μισθολογικές αλλαγές 2026: Ένα νέο πλαίσιο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Από το 2026 τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο πλέγμα φορολογικών και μισθολογικών ρυθμίσεων που επηρεάζει άμεσα τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μισθωτούς και τις επιχειρήσεις.

Μειώσεις φόρων και νέες απαλλαγές

Από το 2026, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και έως 1.700 στον Έβρο, ενώ από το 2027 οι κατοικίες απαλλάσσονται πλήρως, εκτός αν η αξία τους υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Παράλληλα, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000–24.000 ευρώ, μειώνοντας σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση των ιδιοκτητών.

Μειωμένος ΦΠΑ και αναθεώρηση τεκμηρίων

Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Δωδεκανήσου και στη Σαμοθράκη, ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30%, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες. Ταυτόχρονα, τα τεκμήρια διαβίωσης αναπροσαρμόζονται: 30%–35% για κατοικίες, υπολογισμός βάσει ρύπων για αυτοκίνητα μετά το 2010 και κατάργηση της ελάχιστης δαπάνης των 3.000 ευρώ για εξαρτώμενα τέκνα με ίδιο εισόδημα.

Στήριξη της αγοράς και επενδυτικά κίνητρα

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν φοροαπαλλαγές για κενά ακίνητα που θα μισθωθούν μακροχρόνια, παράταση της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και υπερεκπτώσεις 100% για επενδύσεις στους τομείς άμυνας, οχημάτων και αεροσκαφών.

Μισθολογικές και επαγγελματικές παρεμβάσεις

Αναμορφώνονται τα μισθολόγια σε αστυνομία, πυροσβεστική και λιμενικό, αυξάνονται τα επιδόματα του ΥΠΕΞ και καθιερώνεται αφορολόγητο για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών. Επίσης, διατηρείται για το 2026 η έκπτωση 30% από το φορολογητέο εισόδημα για δαπάνες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, με διπλή προσμέτρηση ιατρικών και κτηνιατρικών εξόδων.

Όμως κάθε αλλαγή στη φορολογία δοκιμάζεται στην πράξη εκεί όπου οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε ρευστότητα, υποχρεώσεις και προγραμματισμό. Η εμπειρία δείχνει ότι η ουσία δεν κρύβεται μόνο στα ποσοστά, αλλά στη σαφήνεια, τη σταθερότητα και την αξιοπιστία των κανόνων.

Η νέα εποχή στη φορολογική πολιτική θα κριθεί όχι από το πόσα μειώνει ή αυξάνει, αλλά από το πόσο διευκολύνει τον πολίτη να προχωρήσει με ασφάλεια, γνώση και προοπτική. Για όσους ζούμε καθημερινά μέσα στους αριθμούς και τις δηλώσεις, αυτό δεν είναι απλώς θέμα πολιτικής αλλά είναι ζήτημα εμπιστοσύνης και επαγγελματικής συνείδησης.

Για τους Accountsaints,

Χρήστος Ι. Γρηγοράτος

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



