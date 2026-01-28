Φορολοταρία Δεκεμβρίου: Έως 50.000 ευρώ το μεγάλο έπαθλο – Δείτε αν είστε στους 556 τυχερούς

Πραγματοποιήθηκε η 52η κλήρωση της φορολοταρίας της ΑΑΔΕ για τον Δεκέμβριο, με χρηματικά έπαθλα έως 50.000 ευρώ για τους τυχερούς φορολογούμενους.

Φορολοταρία Δεκεμβρίου: Έως 50.000 ευρώ το μεγάλο έπαθλο – Δείτε αν είστε στους 556 τυχερούς
28 Ιαν. 2026 13:19
Pelop News

Η 52η κλήρωση της φορολοταρίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον μήνα Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε σήμερα, με 556 φορολογούμενους να κερδίζουν χρηματικά έπαθλα που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα έπαθλα της μηνιαίας κλήρωσης είναι κλιμακωτά και κατανέμονται ως εξής:

Ένας τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

Πέντε τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ

Πενήντα τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ

Πεντακόσιοι τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ

Συγκεκριμένα:

Δείτε αν ανήκετε στους τυχερούς πατώντας εδώ.

Δείτε τους τυχερούς λαχνούς πατώντας εδώ.

Οι φορολογούμενοι που κληρώθηκαν και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, έχουν προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης για να δηλώσουν IBAN στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet, ώστε να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο.

Η φορολοταρία αποτελεί μέτρο ενίσχυσης της χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, με μηνιαίες κληρώσεις χρηματικών επάθλων για τους φορολογούμενους που πραγματοποιούν συναλλαγές με κάρτες ή ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Πάτρα: Ο Δήμος παίρνει 4,5εκ.€ ενώ είχε ζητήσει 16! – Ποιες οι προτεραιότητες για έργα
15:51 Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Πυροσβεστική: Πολύμηνη διαρροή προπανίου
15:40 Κυπριακό: Χωρίς σημάδια σύγκλισης ολοκληρώθηκε η τριμερής στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία
15:32 Νεκροί οπαδοί ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
15:24 Τουλάχιστον δύο νεκροί στην Πορτογαλία από την καταιγίδα Kristin
15:16 Εξιχνιάστηκε απάτη ύψους 45.000 ευρώ στην Πάτρα – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου
15:08 Σύλληψη στην Πάτρα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
15:00 ΠΑΣΟΚ: Τέσσερις προτάσεις «άμεσης εφαρμογής» για το κυκλοφοριακό στην Αττική
15:00 Πάτρα: Ανακούφιση για τους καρκινοπαθείς – Σε επαναλειτουργία ο γραμμικός επιταχυντής του «Αγ. Ανδρέα»
14:53 Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα
14:53 Νίκος Βλαχάκος για Ίμια: «Υπάρχουν απόρρητα σήματα και κασέτες – Το ελικόπτερο δεν έπεσε λόγω καιρού»
14:45 Επίσκεψη των Γυναικών της Τοπικής «ΝΙΚΗΣ» στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα Πατρών
14:44 Η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική Νέων Γυναικών-Νεανίδων
14:44 Θάνατος βρέφους 7 ημερών στην Καλλιθέα: Στο μικροσκόπιο τα αίτια – Αναμένονται τα πορίσματα της ιατροδικαστικής
14:41 Κακοκαιρία “Kristin”: Πορτοκαλί συναγερμός για Δυτική Ελλάδα με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους
14:40 Αστάθμητος παράγοντας η Μαρία Καρυστιανού
14:33 Σκέντζος για ήττα Αίολου Αγυιάς: «Λάθος επιλογές κι ένα λάθος στη γραμματεία…»
14:33 Τροχαίο με 7 νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας – «Σε 34 χρόνια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»
14:30 Σπάνε τα ισόβια για τη γυναικοκτονία στη Σωτηρίτσα: 13 χρόνια κάθειρξη με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού
14:22 ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κατερίνα Μπατζελή αναγνώρισε τη διαχρονικότητα των παρατυπιών στις αγροτικές επιδοτήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ