Φορολοταρία Δεκεμβρίου: Έως 50.000 ευρώ το μεγάλο έπαθλο – Δείτε αν είστε στους 556 τυχερούς
Πραγματοποιήθηκε η 52η κλήρωση της φορολοταρίας της ΑΑΔΕ για τον Δεκέμβριο, με χρηματικά έπαθλα έως 50.000 ευρώ για τους τυχερούς φορολογούμενους.
Η 52η κλήρωση της φορολοταρίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον μήνα Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε σήμερα, με 556 φορολογούμενους να κερδίζουν χρηματικά έπαθλα που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα έπαθλα της μηνιαίας κλήρωσης είναι κλιμακωτά και κατανέμονται ως εξής:
Ένας τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ
Πέντε τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ
Πενήντα τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ
Πεντακόσιοι τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ
Συγκεκριμένα:
Δείτε αν ανήκετε στους τυχερούς πατώντας εδώ.
Δείτε τους τυχερούς λαχνούς πατώντας εδώ.
Οι φορολογούμενοι που κληρώθηκαν και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, έχουν προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης για να δηλώσουν IBAN στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet, ώστε να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο.
Η φορολοταρία αποτελεί μέτρο ενίσχυσης της χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, με μηνιαίες κληρώσεις χρηματικών επάθλων για τους φορολογούμενους που πραγματοποιούν συναλλαγές με κάρτες ή ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News