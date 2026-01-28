Φορολοταρία Δεκεμβρίου: Έως 50.000 ευρώ το μεγάλο έπαθλο – Δείτε αν είστε στους 556 τυχερούς

Η 52η κλήρωση της φορολοταρίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον μήνα Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε σήμερα, με 556 φορολογούμενους να κερδίζουν χρηματικά έπαθλα που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα έπαθλα της μηνιαίας κλήρωσης είναι κλιμακωτά και κατανέμονται ως εξής:

Ένας τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

Πέντε τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ

Πενήντα τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ

Πεντακόσιοι τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ

Συγκεκριμένα:

Δείτε αν ανήκετε στους τυχερούς πατώντας εδώ.

Δείτε τους τυχερούς λαχνούς πατώντας εδώ.

Οι φορολογούμενοι που κληρώθηκαν και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, έχουν προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης για να δηλώσουν IBAN στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet, ώστε να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο.

Η φορολοταρία αποτελεί μέτρο ενίσχυσης της χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, με μηνιαίες κληρώσεις χρηματικών επάθλων για τους φορολογούμενους που πραγματοποιούν συναλλαγές με κάρτες ή ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



