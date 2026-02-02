Φόρος αίματος στην εργασία: Χωρίς σαφή δεδομένα η Δυτική Ελλάδα – Ελεγχοι χωρίς απολογισμό θυμάτων

Συγκεχυμένη παραμένει η εικόνα για τον ακριβή αριθμό των εργατικών ατυχημάτων στη Δυτική Ελλάδα, καθώς η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποιεί τα σχετικά στοιχεία με δύο χρόνια καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βγουν σαφή συμπεράσματα για την άσκηση πολιτικών πρόληψης.

Τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αφορούν τα έτη 2022 και 2023, όπου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το 2022 καταγράφηκαν επίσημα 324 εργατικά ατυχήματα, εκ των οποίων 216 είχαν θύματα άνδρες και 108 θύματα γυναίκες, ενώ υπήρξε και 1 νεκρός. Το 2023 καταγράφηκαν 272 εργατικά ατυχήματα, δηλαδή υπήρξε μια μείωση της τάξεως του -16%. Από αυτά 193 αφορούσαν άνδρες εργαζόμενους και 79 γυναίκες, ενώ καταγράφεται αύξηση των νεκρών σε 3.

Με βάση τα ρεπορτάζ του Τύπου της Πάτρας, το 2025 είχαν καταγραφεί αρκετά εργατικά ατυχήματα. Το πιο σοβαρό ήταν ο θάνατος μέσα σε πλοίο της γραμμής Πάτρα-Ιταλία, 47χρονης ναυτικού, η οποία παρασύρθηκε από τράκτορα κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης οχημάτων στο λιμάνι της Πάτρας, στα τέλη του περασμένου Απριλίου. Ωστόσο υπάρχουν και μερικά ακόμα σοβαρά εργατικά ατυχήματα με τραυματισμούς, όπως:

– Ενας εργάτης ακρωτηριάστηκε στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, σε επιχείρηση επεξεργασίας μετάλλου.

– Πτώση οικοδόμου από ύψος και σοβαρός τραυματισμός του στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη-Κανάρη στην Πάτρα.

– Σοβαρός τραυματισμός οδηγού σε σύγκρουση φορτηγών εκτός της Βιομηχανικής Περιοχής.

– Σοβαρός τραυματισμός οικοδόμου κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

– Εργαζόμενος υπέστη εγκαύματα από έκρηξη σε εργοστασιακό χώρο στη ΒΙΠΕ Πατρών.

– Ηλεκτροπληξία εργαζόμενου στην Πάτρα (Κουνελέικα) κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης.

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» ανέτρεξε και στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και εκεί δεν υπάρχουν απολογιστικές αναφορές σε εργατικά ατυχήματα, παρά μόνο σε ελέγχους. Οσον αφορά στην ελεγκτική δράση της Αρχής, η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, διενήργησε 3.470 ελέγχους για την ασφάλεια στην εργασία.

Γιώργος Κουρκούλης: Η ασφάλεια ως κόστος

Ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, Γιώργος Κουρκούλης, σε παρέμβασή του, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Αλίμονο εάν πιστέψει κανείς ότι ο έλεγχος από τις ανεξάρτητες –πλήρως εξαρτημένες στην πραγματικότητα και απόλυτα υποταγμένες- υποστελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες ελέγχου (ΣΕΠΕ) θα περιορίσουν τα ατυχήματα. Θαύματα δεν γίνονται. Κάθε διάταξη ασφαλείας των εργατών, κάθε μέσο προστασίας, τους αντιμετωπίζεται ως ΚΟΣΤΟΣ που περιορίζει το κέρδος και ΕΜΠΟΔΙΟ στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων.

Διακόσιοι ένας (201) εργάτες έχασαν τη ζωή τους μέσα στο 2025. Νούμερο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθώς οι στατιστικές και ελεγχόμενες είναι και αποτυπώνουν μόνο την δηλωμένη εργασία. Αξιοσημείωτη είναι η νομοθετική πρωτοβουλία που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση για διαδικασία ‘’αυτοελέγχου’’ των επιχειρήσεων από κινδύνους εργατικών ατυχημάτων. Που πρακτικά σημαίνει άβατο κάθε δημοσίου ελέγχου για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε εργοστασιακούς χώρους και απόλυτη απαγόρευση σε συνδικάτα και εργατικά κέντρα για ουσιαστική αναζήτηση ευθυνών των εργοδοτών κάθε φορά που συμβαίνει ένα εργατικό ατύχημα.

Οι εργάτες δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τα αφεντικά τους και τους πολιτικούς εκφραστές τους. Αν δεν πάρουν την τύχη της ζωής τους στα ίδια τους τα χέρια, τα αφεντικά θα συνεχίζουν να αβγατίζουν τα κέρδη τους».

Νίκος Μοίραλης: Θεμελιώδες δικαίωμα

Ο πρόεδρος της ΝΕ ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, Νίκος Μοίραλης, επισημαίνει από την πλευρά του: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η δραστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων είναι μείζον διακύβευμα σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.

Τα εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας δεν αποτελούν φυσικό φαινόμενο ούτε αναπόφευκτη παρενέργεια της παραγωγής.

Αποτελούν κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα πρώτης γραμμής, που συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες εργασίας, την υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών και την υποβάθμιση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Νομού Αχαΐας θεωρεί ότι η επόμενη ημέρα δεν μπορεί να είναι άλλη μία διαχείριση της τραγωδίας.

Απαιτείται αλλαγή κατεύθυνσης, σχέδιο και πολιτική βούληση με κέντρο τον εργαζόμενο και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ιδιαίτερα σε κλάδους όπως οι κατασκευές, ο αγροτικός τομέας, η βιομηχανία και οι μικρές βιοτεχνίες, η μη δήλωση ατυχημάτων αποτελεί καθημερινή πρακτική, στερώντας από τους εργαζόμενους προστασία, δικαιώματα και δικαιοσύνη.

Για εμάς, η προστασία της ζωής και της υγείας στην εργασία δεν είναι κόστος. Είναι θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα.

Οι προγραμματικοί άξονες της επόμενης ημέρας:

1. Ισχυροί και πραγματικοί έλεγχοι

2. Πλήρης ανεξαρτησία τεχνικών ασφάλειας και ιατρών εργασίας.

3. Καταγραφή της πραγματικής έκτασης των εργατικών ατυχημάτων.

4. Ενίσχυση της πρόληψης και του ρόλου των εργαζομένων».

