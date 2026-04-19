Φόρος τιμής στα αδικοχαμένα θύματα της οδού Βότση στην Πάτρα

Τελέστηκε, σε βαρύ κλίμα, το ετήσιο μνημόσυνο για τα 6 θύματα που βρήκαν πριν από 35 χρόνια τραγικό θάνατο από τη φονική έκρηξη βόμβας στην οδό Βότση.

Το μνημόσυνο τελέστηκε στο χώρο της τραγωδίας, στη διασταύρωση των οδών Βότση και Όθωνος Αμαλίας, απέναντι από το κτίριο του Βρετανικού υποπροξενείου, όπου ο Δήμος Πατρέων το 2000 ανήγειρε μνημείο για τα θύματα.

Παρών στην τελετή ήταν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο αναπληρωτής περιφερειάρχη Χαράλαμπος Μπονάνος, ο δημοτικός σύμβουλος και επκεφαλής του σπιράλ Πέτρος Ψωμάς.

Κατέθεσαν στεφάνια ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και ο Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν».

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος σε δήλωσή του, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Στεκόμαστε απέναντι στις αιτίες που προκάλεσαν και προκαλούν αυτές τις τραγωδίες στην χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, και είναι γνωστές. Είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται με στόχο την κυριαρχία του χρήματος και οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι που γίνονται για την συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των λίγων που τον κατέχουν.

Ας κρατήσουμε ζωντανό στη μνήμη μας αυτό που συνέβη εδώ. Να τιμούμε τους ανθρώπους που χάσαμε και ταυτόχρονα να διεκδικούμε ως κοινωνία να πάψουν οι αιτίες που αναπαράγουν τέτοιες τραγωδίες με θύματα αθώους».

Τα θύματα της έκρηξης, στις 19 Απριλίου του 1991, ήταν ο Γιώργος Παπασωτηρόπουλος 58 χρόνων, ο Βασίλης Κυριακόπουλος 53 χρόνων, ο Γιάννης Καυκάς 25 χρόνων, η Όλγα Στραγγαλινού 25 χρόνων, ο Δημήτρης Σεϊτανίδης 23 χρόνων και η Γεωργία Βέρρα 24 χρόνων.

