Φόρος τιμής στα αδικοχαμένα θύματα της οδού Βότση στην Πάτρα

Ηταν εκεί μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Πατρέων και ο αν. αντιπεριφερειάρχη

19 Απρ. 2026 15:32
Pelop News

Τελέστηκε, σε βαρύ κλίμα, το ετήσιο μνημόσυνο για τα 6 θύματα που βρήκαν πριν από 35 χρόνια τραγικό θάνατο από τη φονική έκρηξη βόμβας στην οδό Βότση.

Το μνημόσυνο τελέστηκε στο χώρο της τραγωδίας, στη διασταύρωση των οδών Βότση και Όθωνος Αμαλίας, απέναντι από το κτίριο του Βρετανικού υποπροξενείου,  όπου ο Δήμος Πατρέων το 2000 ανήγειρε μνημείο για τα θύματα.

Παρών στην τελετή ήταν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο αναπληρωτής περιφερειάρχη Χαράλαμπος Μπονάνος, ο δημοτικός σύμβουλος και επκεφαλής του σπιράλ Πέτρος Ψωμάς.

Κατέθεσαν στεφάνια ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και ο Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν».

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος σε δήλωσή του, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Στεκόμαστε απέναντι στις αιτίες που προκάλεσαν και προκαλούν αυτές τις τραγωδίες στην χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, και είναι γνωστές. Είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται με στόχο την κυριαρχία του χρήματος και οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι που γίνονται για την συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των λίγων που τον κατέχουν.

Ας κρατήσουμε ζωντανό στη μνήμη μας αυτό που συνέβη εδώ. Να τιμούμε τους ανθρώπους που χάσαμε και ταυτόχρονα να διεκδικούμε ως κοινωνία να πάψουν οι αιτίες που αναπαράγουν τέτοιες τραγωδίες με θύματα αθώους».

Τα θύματα της έκρηξης, στις 19 Απριλίου του 1991, ήταν ο Γιώργος Παπασωτηρόπουλος 58 χρόνων, ο Βασίλης Κυριακόπουλος 53 χρόνων, ο Γιάννης Καυκάς 25 χρόνων, η Όλγα Στραγγαλινού 25 χρόνων, ο Δημήτρης Σεϊτανίδης 23 χρόνων και η Γεωργία Βέρρα 24 χρόνων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 Ρομαντική στιγμή στο ΣΕΦ, άνδρας έκαμνε πρόταση γάμου στο γήπεδο!
16:37 ΗΠΑ-Ιράν-Ισραήλ: Η πραγματικότητα πίσω από τον πόλεμο
16:32 Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία, πότε πέφτει η αυλαία για την σχολική περίοδο
16:27 Τύπος και υπογραμμός: Ο Ελληνας «Τάρλατς» και ο «ξένος» Ντε Γκρες;
16:20 ΣΥΡΙΖΑ: Με τι κρατάει ο Λαζαρίδης τον Μητσοτάκη και δεν τον έδιωχνε επί δύο εβδομάδες;
16:12 Πλησιάζει το επόμενο 3ήμερο για ξεκούραση και μίνι διακοπές!
16:03 Π. Μαρινάκης για Ν. Ανδρουλάκη: Ζητάει εκλογές, αλλά δεν λέει με ποιους και πώς θα κυβερνήσει
15:55 Το μήνυμα του Ανδρέα Κατσανιώτη για τον «άπιστο» Θωμά
15:42 Τραμπ προς Ιράν: «Επρεπε εδώ και 47 χρόνια να σας είχαν τελειώσει οι προηγούμενοι από εμένα»
15:22 Κοινωνικός Τουρισμός: Ενας επιπλέον μήνας για διακοπές σε όσους πάρουν voucher
15:15 Το μήνυμα του Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ ήταν ξεκάθαρο
15:13 Ο Ατλαντας τα πήγε περίφημα στο Διασυλλογικό στίβου Κ18
15:08 Μαλαισία: Μεγάλη πυρκαγιά σε χωριό, περισσότεροι από 9.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν
14:55 Πανελλήνιο Εφήβων: Η ώρα της κορύφωσης – το remake του τελικού
14:52 Ηλεία: «Απέδρασαν» τα ελάφια και…απειλούν τους οδηγούς οχημάτων
14:51 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Ο Κεφαλληνιακός νίκησε τον Προφήτη Ηλία
14:43 Απονεμήθηκε σε πρύτανη ελληνικού Πανεπιστημίου ο τίτλος «Μέγας Άρχων Χαρτοφύλαξ»
14:41 Γιατί η Λάουρα Κοβέσι θα πάει στους Δελφούς την Τετάρτη
14:33 «Your Face Sounds Familiar»: Απόψε η πρεμιέρα. Ποιος παρουσιάζει, ποιοι είναι οι κριτές
