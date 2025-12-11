Φως και ελπίδα-Εκδήλωση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για τους εθελοντές

Η εκδήλωση θα γίνει στην πλατεία Παπαγιαννοπούλου, στην Κάτω Αχαΐα.

Φως και ελπίδα-Εκδήλωση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για τους εθελοντές
11 Δεκ. 2025 16:30
Pelop News

 Αφιερωμένη σε όλους όσοι στάθηκαν με θάρρος και ανιδιοτέλεια στο πλευρό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κατά τη σκληρή δοκιμασία της καταστροφικής πυρκαγιάς της 12ης Αυγούστου θα είναι η εκδήλωση «Φως κι Ελπίδα- Η Νύχτα των Ευχών» που διοργανώνει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Παπαγιαννοπούλου, στην Κάτω Αχαΐα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τιμηθούν εθελοντές, σύλλογοι, φορείς και ιδιώτες για την πολύτιμη βοήθειά τους με την προσφορά υλικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και για την έμπρακτη στήριξη τους στους πληγέντες.

Με την ευχή όλων «ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος», το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

-Χαιρετισμός του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου

-Εορταστικό μουσικό πρόγραμμα με το συγκρότημα «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο» και με τη συμμετοχή της χορωδίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας

-Βράβευση εθελοντών, φορέων, συλλόγων

-Απελευθέρωση αναμμένων φαναριών στον ουρανό

-Μουσικό πρόγραμμα.

 

