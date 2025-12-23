Φωτιά σε Ι.Χ. στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης
Φωτιά ξέσπασε σε Ι.Χ. στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος Κωνσταντινουπολίτικων. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.
Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί σε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο που κινούνταν στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Κωνσταντινουπολίτικων, στο ρεύμα προς τα δυτικά.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, το όχημα υπέστη ολοσχερή καταστροφή.
