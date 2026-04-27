Φωτιά στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Μαγνησίας
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Μαγνησία, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.
Σύμφωνα με το gegonota.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο των κρατητηρίων, ενώ στο σημείο κατευθύνονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι
Με βάση τις νεότερες πληροφορίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα μέσα στο κτίριο.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο των χώρων του Αστυνομικού Μεγάρου.
