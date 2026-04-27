Φωτιά στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Μαγνησίας

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Αστυνομικό Μέγαρο Μαγνησίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το gegonota.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο των κρατητηρίων, ενώ στο σημείο κατευθύνονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

Με βάση τις νεότερες πληροφορίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα μέσα στο κτίριο.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο των χώρων του Αστυνομικού Μεγάρου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



