«Φωτιά» στην Ουάσινγκτον: Οι 95.000 φωτογραφίες Επστάιν που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο Τραμπ, Κλίντον και Γκέιτς

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ουάσινγκτον η απόφαση των Δημοκρατικών να καταθέσουν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής ένα τεράστιο αρχείο με περισσότερες από 95.000 φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Τζέφρι Επστάιν. Οι εικόνες τον δείχνουν μαζί με κορυφαίους επιχειρηματίες και πολιτικούς — ανάμεσά τους ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Γούντι Άλεν και ο Στιβ Μπάνον — επαναφέροντας στο προσκήνιο παλιά ερωτήματα για το εύρος των διασυνδέσεων του καταδικασμένου δράστη.

Σε αρκετές φωτογραφίες ο Επστάιν εικονίζεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, τόσο σε κοινωνικές εκδηλώσεις όσο και σε ιδιωτικούς χώρους. Ο Τραμπ, ερωτηθείς για το υλικό, δήλωσε πως δεν έχει δει τις φωτογραφίες, σχολιάζοντας ωστόσο ότι «ο Επστάιν είχε φωτογραφίες με όλους» και πως η παρουσία του ήταν παντού στο Palm Beach.

Στο αρχείο περιλαμβάνονται ακόμη εικόνες του Επστάιν με τον Μπιλ Κλίντον, τον Μπιλ Γκέιτς, τον Γούντι Άλεν, τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, αλλά και τον άλλοτε στενό σύμβουλο του Τραμπ, Στιβ Μπάνον. Μια από τις φωτογραφίες που έχει τραβήξει την προσοχή δείχνει μπολ με προφυλακτικά που φέρουν την εικόνα του Τραμπ και το σύνθημα «Είμαι τερααάστιος», μαζί με διάφορα ερωτικά βοηθήματα.

Το εύρος του υλικού, αλλά και ο κύκλος των προσώπων που εμφανίζονται δίπλα στον Επστάιν, οδηγούν σε νέα συζήτηση για το πόσο βαθιά ήταν η δικτύωση του χρηματιστή με μέλη της διεθνούς ελίτ. «Οι φωτογραφίες αυτές εγείρουν ακόμα περισσότερα ερωτήματα για τις σχέσεις του Επστάιν με μερικούς από τους ισχυρότερους άνδρες στον κόσμο», δήλωσε ο Δημοκρατικός Ρόμπερτ Γκαρσία, κορυφαίο στέλεχος της Επιτροπής.

Από την πλευρά τους, Ρεπουμπλικανικά στελέχη υποβαθμίζουν την αξία των φωτογραφιών, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος τους καταγράφει δημόσιες κοινωνικές εμφανίσεις και όχι απαραίτητα προσωπικές σχέσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγνωρίσει στο παρελθόν ότι γνώριζε τον Επστάιν, αλλά επιμένει ότι η σχέση τους διακόπηκε περίπου το 2004 — αρκετά χρόνια πριν από την πρώτη σύλληψή του. Ωστόσο, το νέο υλικό προσθέτει πίεση σε μια περίοδο που ο Τραμπ βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο για σειρά νομικών υποθέσεων.

Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει ενόψει των εξελίξεων, καθώς τα μέλη της Επιτροπής συνεχίζουν την εξέταση του αρχείου που, σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς, μπορεί να αποκαλύψει νέες πτυχές των διασυνδέσεων του Επστάιν με πρόσωπα εξουσίας.

