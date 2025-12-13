«Φωτιά» στην Ουάσινγκτον: Οι 95.000 φωτογραφίες Επστάιν που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο Τραμπ, Κλίντον και Γκέιτς

Η δημοσιοποίηση χιλιάδων φωτογραφιών από το αρχείο του Τζέφρι Επστάιν από τους Δημοκρατικούς προκαλεί πολιτικό σεισμό στις ΗΠΑ, καθώς στις εικόνες εμφανίζονται κορυφαίες προσωπικότητες της διεθνούς ελίτ — με τον Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο των αντιδράσεων.

«Φωτιά» στην Ουάσινγκτον: Οι 95.000 φωτογραφίες Επστάιν που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο Τραμπ, Κλίντον και Γκέιτς
13 Δεκ. 2025 12:48
Pelop News

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ουάσινγκτον η απόφαση των Δημοκρατικών να καταθέσουν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής ένα τεράστιο αρχείο με περισσότερες από 95.000 φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Τζέφρι Επστάιν. Οι εικόνες τον δείχνουν μαζί με κορυφαίους επιχειρηματίες και πολιτικούς — ανάμεσά τους ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Γούντι Άλεν και ο Στιβ Μπάνον — επαναφέροντας στο προσκήνιο παλιά ερωτήματα για το εύρος των διασυνδέσεων του καταδικασμένου δράστη.

Σε αρκετές φωτογραφίες ο Επστάιν εικονίζεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, τόσο σε κοινωνικές εκδηλώσεις όσο και σε ιδιωτικούς χώρους. Ο Τραμπ, ερωτηθείς για το υλικό, δήλωσε πως δεν έχει δει τις φωτογραφίες, σχολιάζοντας ωστόσο ότι «ο Επστάιν είχε φωτογραφίες με όλους» και πως η παρουσία του ήταν παντού στο Palm Beach.

«Φωτιά» στην Ουάσινγκτον: Οι 95.000 φωτογραφίες Επστάιν που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο Τραμπ, Κλίντον και Γκέιτς «Φωτιά» στην Ουάσινγκτον: Οι 95.000 φωτογραφίες Επστάιν που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο Τραμπ, Κλίντον και Γκέιτς

Στο αρχείο περιλαμβάνονται ακόμη εικόνες του Επστάιν με τον Μπιλ Κλίντον, τον Μπιλ Γκέιτς, τον Γούντι Άλεν, τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, αλλά και τον άλλοτε στενό σύμβουλο του Τραμπ, Στιβ Μπάνον. Μια από τις φωτογραφίες που έχει τραβήξει την προσοχή δείχνει μπολ με προφυλακτικά που φέρουν την εικόνα του Τραμπ και το σύνθημα «Είμαι τερααάστιος», μαζί με διάφορα ερωτικά βοηθήματα.

«Φωτιά» στην Ουάσινγκτον: Οι 95.000 φωτογραφίες Επστάιν που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο Τραμπ, Κλίντον και Γκέιτς «Φωτιά» στην Ουάσινγκτον: Οι 95.000 φωτογραφίες Επστάιν που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο Τραμπ, Κλίντον και Γκέιτς

Το εύρος του υλικού, αλλά και ο κύκλος των προσώπων που εμφανίζονται δίπλα στον Επστάιν, οδηγούν σε νέα συζήτηση για το πόσο βαθιά ήταν η δικτύωση του χρηματιστή με μέλη της διεθνούς ελίτ. «Οι φωτογραφίες αυτές εγείρουν ακόμα περισσότερα ερωτήματα για τις σχέσεις του Επστάιν με μερικούς από τους ισχυρότερους άνδρες στον κόσμο», δήλωσε ο Δημοκρατικός Ρόμπερτ Γκαρσία, κορυφαίο στέλεχος της Επιτροπής.

«Φωτιά» στην Ουάσινγκτον: Οι 95.000 φωτογραφίες Επστάιν που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο Τραμπ, Κλίντον και Γκέιτς «Φωτιά» στην Ουάσινγκτον: Οι 95.000 φωτογραφίες Επστάιν που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο Τραμπ, Κλίντον και Γκέιτς «Φωτιά» στην Ουάσινγκτον: Οι 95.000 φωτογραφίες Επστάιν που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο Τραμπ, Κλίντον και Γκέιτς «Φωτιά» στην Ουάσινγκτον: Οι 95.000 φωτογραφίες Επστάιν που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο Τραμπ, Κλίντον και Γκέιτς

Από την πλευρά τους, Ρεπουμπλικανικά στελέχη υποβαθμίζουν την αξία των φωτογραφιών, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος τους καταγράφει δημόσιες κοινωνικές εμφανίσεις και όχι απαραίτητα προσωπικές σχέσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγνωρίσει στο παρελθόν ότι γνώριζε τον Επστάιν, αλλά επιμένει ότι η σχέση τους διακόπηκε περίπου το 2004 — αρκετά χρόνια πριν από την πρώτη σύλληψή του. Ωστόσο, το νέο υλικό προσθέτει πίεση σε μια περίοδο που ο Τραμπ βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο για σειρά νομικών υποθέσεων.

Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει ενόψει των εξελίξεων, καθώς τα μέλη της Επιτροπής συνεχίζουν την εξέταση του αρχείου που, σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς, μπορεί να αποκαλύψει νέες πτυχές των διασυνδέσεων του Επστάιν με πρόσωπα εξουσίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:43 «Οικογένεια για πάντα», η ατάκα της Έιμι Σούμερ έπειτα από τον χωρισμό της μετά από 7 χρόνια γάμου
16:31 Λευκορωσία: Με εντολή Λουκασένκο αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι, έπειτα από συμφωνία με τις ΗΠΑ
16:19 Αγρότες: Δεν θα πάνε στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου, οι λόγοι της άρνησής τους, ΒΙΝΤΕΟ
16:10 Φάκελος τρένο: Η μόδα των «light train» και… Πάτρα όπως Βαρκελώνη!
16:00 Φοινικούντα: «Διαβολικά καλοστημένο σχέδιο από το 2024» – Οι υποψίες της οικογένειας για τον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου BINTEO
15:48 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο μεταφέρει το συλλαλητήριο στο αγροτικό μπλόκο Εγλυκάδας – Κοινή κινητοποίηση με τους αγρότες
15:36 Μάνχαϊμ: Μονοκινητήριο συνετρίβη σε δρόμο κατά την αναγκαστική προσγείωση – Σοβαρά τραυματίας ο πιλότος
15:24 ΝΔ για Χιλετζάκη: «Ανενεργό μέλος εδώ και χρόνια – έχει διαγραφεί οριστικά»
15:12 Πάτρα: Αντίσταση σε έλεγχο στο λιμάνι και σύλληψη 36χρονου – Η SIS αποκάλυψε απαγόρευση εισόδου
15:08 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα φοιτήτριας στον 4ο όροφο – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
15:00 Κίνδυνος μπλακ άουτ στις οδικές μεταφορές: Κλάδος σε οριακή κατάσταση ζητά άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση
14:48 Κωνσταντίνος Τασούλας από Καλάβρυτα: «Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ενεργές, διεκδικήσιμες και έγκυρες» ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν: «Η ειρήνη δεν είναι μακριά» – Στόχος τώρα διάλογος με τον Τραμπ για το ουκρανικό
14:24 Νίκος Μουτσινάς: Η ζωή μετά την τηλεόραση, η ακυρωμένη προσπάθεια για παιδί και το νέο του όνειρο ως θεραπευτής NLP
14:12 Χαρακόπουλος στη Βουλή: Πολιτική σταθερότητα, ευρωπαϊκή αναβάθμιση και «δίχτυ» στήριξης σε νοικοκυριά – νέους
14:00 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου 37χρονος για οπλοκατοχή – Δεν συνδέεται με τον βασικό φάκελο
13:48 Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Ελπιδοφόρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι επενδύσεις
13:36 Το φιλί που έγινε viral: Μπισμπίκης και Βανδή ξανά στη σκηνή του έρωτα ΒΙΝΤΕΟ
13:24 Πάτρα: Μια βραδιά για τον Καρκαβίτσα: Λογοτεχνία, έρευνα και νέες αναγνώσεις στο Πολύεδρο
13:12 Μητσοτάκης: «Διπλή αποστολή» ως το 2027 – Μήνυμα για μεταρρυθμίσεις και ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ