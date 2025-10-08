ΦΩΤΟ από την έκρηξη μεγάλης ισχύος σε ντίσκο στη Μιχαλακοπούλου, κατέρρευσε η πρόσοψη

Σοβαρές υλικές ζημιές, υπέστη γνωστή ντισκοτέκ Jacky.O επί της οδού Μιχαλακοπούλου, από την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 7/10/2025, με την πρόσοψη του καταστήματος να καταρρέει και να προκαλεί ζημιές και σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη ντισκοτέκ ήταν κλειστή, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Το σημείο αποκλείστηκε από δυνάμεις της Τροχαίας και της Αστυνομίας, ενώ η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ παρέμειναν εκεί για προληπτικούς λόγους.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι τρία με τέσσερα άτομα φέρεται να πέρασαν τρέχοντας από το σημείο και να πέταξαν ένα αντικείμενο, λίγο πριν ακουστεί ο δυνατός θόρυβος. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, άγνωστος δράστης εκτόξευσε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό προς τον τοίχο του κτιρίου, προκαλώντας έκρηξη μικρής ισχύος.

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, απίστευτος. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κεραυνός, αλλά μετά είδαμε τα πυροσβεστικά να καταφθάνουν. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ», ανέφερε κάτοικος της περιοχής

Άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έκαναν εξονυχιστικό έλεγχο στο σημείο, συγκεντρώνοντας υπολείμματα και στοιχεία που μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση και τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί αν επρόκειτο για οργανωμένη ενέργεια ή για μεμονωμένο περιστατικό.

