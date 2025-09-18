Φόβος και τρόμος, σεισμός στην Καμτσάτκα της Ρωσίας 7,8 Ρίχτερ!

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (21:58 της Πέμπτης στην Ελλάδα) ανοιχτά της Καμτσάτκα της Ρωσίας.

Η Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία αναφέρει ότι η δόνηση είχε επίκεντρο στον Ειρηνικό Ωκεανό περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά από το Πετροπαβόφσκ-Καμτσάτσκι.

Το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι κυρίως για νησιά στην Αλάσκα.

❗️🌊🇷🇺 – A tsunami warning was issued at 12:07 PM PDT on September 18, 2025, by the National Tsunami Warning Center in Palmer, Alaska, for the Aleutian Islands from Amchitka Pass (125 miles west of Adak) to Attu, Alaska. The warning follows a 7.8 magnitude earthquake at 10:58… pic.twitter.com/Ea0RJMnU18 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 18, 2025

Πρόκειται για την τρίτη δόνηση πάνω από 7 Ρίχτερ μέσα σε λίγες εβδομάδες στην ευρύτερη περιοχή, η οποία είναι πάντως αραιοκατοικημένη.

Πρόκειται για μια «τρομερή σεισμική ακολουθία δεδομένου ότι η δράση δεν έπαυσε από τότε και μάλιστα με μεγάλα μεγέθη», σχολιάζει σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Γράφει ο κ. Παπαδόπουλος: «Μεγάλος σεισμός στη χερσόνησο της Καμτσάτκα μεγέθους 7.7. Προφανώς θα βγει προειδοποίηση για τσουνάμι. Θυμίζω ότι προ ημερών (30 Ιουλίου) είχε γίνει εκεί ο κύριος σεισμός μεγέθους 8.8. Τρομερή σεισμική ακολουθία δεδομένου ότι η δράση δεν έπαυσε από τότε και μάλιστα με μεγάλα μεγέθη».

