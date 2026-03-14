Φρίκη στην Ισφαχάν: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πλήγμα σε εργοστάσιο ψυγείων και θερμοσιφώνων

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισφαχάν του κεντρικού Ιράν, όταν εργοστάσιο χτυπήθηκε το Σάββατο, σε ένα ακόμη επεισόδιο της πολεμικής κλιμάκωσης που βαθαίνει καθημερινά στην περιοχή. Την πληροφορία μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars και αναπαρήγαγε το Reuters, σημειώνοντας ότι το πλήγμα αποδίδεται σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα της επίθεσης μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν εργαζόμενοι, κάτι που εξηγεί και τον βαρύ απολογισμό των θυμάτων. Το εργοστάσιο, όπως αναφέρεται, παρήγαγε θερμοσίφωνες και ψυγεία, στοιχείο που δίνει ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο περιστατικό, καθώς πρόκειται για βιομηχανική εγκατάσταση πολιτικού χαρακτήρα και όχι για καθαρά στρατιωτικό στόχο.

Το χτύπημα στην Ισφαχάν έρχεται την ώρα που όλη η περιοχή κινείται σε συνθήκες ακραίας αστάθειας, με τα μέτωπα να πολλαπλασιάζονται και τη διπλωματία να μην δείχνει, προς το παρόν, ικανή να ανακόψει την πορεία προς μια πιο παρατεταμένη σύγκρουση. Η είδηση για τους νεκρούς στο εργοστάσιο έρχεται λίγες ώρες μετά τις αποκαλύψεις του Reuters ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε προσπάθειες μεσολάβησης για έναρξη συνομιλιών με στόχο εκεχειρία με το Ιράν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



