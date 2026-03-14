Φρίκη στην Ισφαχάν: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πλήγμα σε εργοστάσιο ψυγείων και θερμοσιφώνων

Νέα αιματηρή διάσταση παίρνει ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα που έπληξε εργοστάσιο στην Ισφαχάν. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, στο εσωτερικό του εργοστασίου βρίσκονταν εργαζόμενοι την ώρα της επίθεσης, ενώ το Reuters μετέδωσε ότι το χτύπημα αποδίδεται σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες.

Φρίκη στην Ισφαχάν: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πλήγμα σε εργοστάσιο ψυγείων και θερμοσιφώνων
14 Μαρ. 2026 19:37
Pelop News

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισφαχάν του κεντρικού Ιράν, όταν εργοστάσιο χτυπήθηκε το Σάββατο, σε ένα ακόμη επεισόδιο της πολεμικής κλιμάκωσης που βαθαίνει καθημερινά στην περιοχή. Την πληροφορία μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars και αναπαρήγαγε το Reuters, σημειώνοντας ότι το πλήγμα αποδίδεται σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα της επίθεσης μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν εργαζόμενοι, κάτι που εξηγεί και τον βαρύ απολογισμό των θυμάτων. Το εργοστάσιο, όπως αναφέρεται, παρήγαγε θερμοσίφωνες και ψυγεία, στοιχείο που δίνει ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο περιστατικό, καθώς πρόκειται για βιομηχανική εγκατάσταση πολιτικού χαρακτήρα και όχι για καθαρά στρατιωτικό στόχο.

Το χτύπημα στην Ισφαχάν έρχεται την ώρα που όλη η περιοχή κινείται σε συνθήκες ακραίας αστάθειας, με τα μέτωπα να πολλαπλασιάζονται και τη διπλωματία να μην δείχνει, προς το παρόν, ικανή να ανακόψει την πορεία προς μια πιο παρατεταμένη σύγκρουση. Η είδηση για τους νεκρούς στο εργοστάσιο έρχεται λίγες ώρες μετά τις αποκαλύψεις του Reuters ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε προσπάθειες μεσολάβησης για έναρξη συνομιλιών με στόχο εκεχειρία με το Ιράν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:48 Καλαμαριά: «Δεν το χωράει ο νους μας» λέει η οικογένεια του 23χρονου – Στο κάδρο οι φίλοι του θύματος
19:37 Φρίκη στην Ισφαχάν: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πλήγμα σε εργοστάσιο ψυγείων και θερμοσιφώνων
19:36 Ισραήλ και Λίβανος σε τροχιά απευθείας επαφών – Στο τραπέζι εκεχειρία και Χεζμπολάχ
19:24 Ακίνητα: Οι 10 αλλαγές που φέρνουν τα πάνω κάτω – Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες, ενοίκια και φόρους
19:12 Η Πάτρα θυμάται τον Ελύτη: Αφιέρωμα στο Πολύεδρο για τα 30 χρόνια από τον θάνατό του
19:07 Τραμπ σε γραμμή πολέμου: Απέρριψε μεσολαβήσεις για εκεχειρία με το Ιράν, λέει το Reuters
19:00 «Πήγαμε με μια αγκαλιά γεμάτη και φύγαμε με ένα φέρετρο»: Ο πατέρας της 14χρονης Γωγούς ζητά δικαίωση
18:55 Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά των Χανίων – 36 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας
18:47 Η Ένωση Γλαυκού νίκησε εύκολα τον ΑΣ Ιόνιο και «κλείδωσε» τα Play-Offs
18:37 Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Στην Πάτρα ψηφίζει ο Γιώργος Παπανδρέου για την ανάδειξη συνέδρων
18:36 Χειροπέδες για φωτιές σε Αιγιάλεια και Ζάκυνθο – Πρόστιμα σε δύο άνδρες
18:24 Αγαπηδάκη για τη μάχη με την παχυσαρκία: Από τα 108 στα 56 κιλά χωρίς φάρμακα
18:23 Προμηθέας από τα παλιά με μεγάλο διπλό στη Μύκονο – Φωτογραφίες/δηλώσεις
18:12 Μητσοτάκης από Λάρισα: Οικονομία, Θεσσαλία και αγροτικός τομέας στο επίκεντρο του μηνύματος για το 2027
18:00 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Εθαβαν τον αδελφό τους και βρήκαν δύο… αδελφές – Απίστευτη οικογενειακή ιστορία στο Μεσολόγγι
17:48 Σέρρες: Η «Roxy» ξετρύπωσε ηρωίνη, κοκαΐνη και κάνναβη σε διαμέρισμα – Δύο συλλήψεις
17:36 Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου χάρτη logistics – Το σχέδιο Δήμα για λιμάνια, τρένα και δρόμους
17:34 Το Μεσολόγγι συναντά το σύμβολό του: Ο Ντελακρουά έφερε την «Ελλάδα» εκεί όπου γράφτηκε η Ιστορία
17:30 Καλαμαριά: Στο μικροσκόπιο οι αντιφάσεις του 23χρονου για τη δολοφονία του 20χρονου – Τα νέα στοιχεία για τα τραύματα και το οπαδικό υπόβαθρο
17:29 Οι έφηβοι του Ερμή νίκησαν, αλλά αποκλείστηκαν από τους «8» του Πανελλήνιου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ