Φρίκη στην Καλιφόρνια: Νεκρά και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας που απήχθη – Ανάμεσά τους βρέφος 8 μηνών

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Μερσντ, στην πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, μετά την είδηση της δολοφονίας, της τετραμελούς οικογένειας, η οποία είχε απαχθεί τη Δευτέρα (03.10.2022).

Θύματα της άγριας δολοφονίας στην Καλιφόρνια είναι ο 36χρονος Τζασντίπ Σινγκ, η 27χρονη Τζασλίν Καούρ, ο 39χρονος Αμαντίπ Σινγκ και το μόλις 8 μηνών βρέφος, Αρόοχι Δέρι. Η οικογένεια απήχθη την περασμένη Δευτέρα, από τα γραφεία της επιχείρηση με φορτηγά που διατηρούσαν στην περιοχή.

Η τετραμελής οικογένεια εντοπίστηκε νεκρή από τις αρχές δύο 24ωρα αργότερα, την Τετάρτη 05.10, σε αγροτική περιοχή.

Κύριος ύποπτος για την απαγωγή και τη δολοφονία της τετραμελούς οικογένειας είναι 48χρονος Χεσούς Μανουέλ Σαλγάδο, ο οποίος νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο, μετά την απόπειρα να βάλει τέλος στη ζωή του.

