Φρίκη στην Τουρκία: 44χρονος σκότωσε την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο ΒΙΝΤΕΟ

Η δολοφονία έγινε μία ημέρα μετά την έκδοση περιοριστικών μέτρων εναντίον του δράστη

26 Σεπ. 2025 8:05
Pelop News

Σοκ προκαλεί στην Τουρκία η δολοφονία της 42χρονης Εσέρ Καρατσά από τον 44χρονο πρώην σύζυγό της, Ατίλα Αγίνταπλι, ο οποίος την εκτέλεσε μέσα στον χώρο εργασίας της, σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην πόλη Καχρανμαρμαράς.

Το έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Στο υλικό φαίνεται ο δράστης να εισέρχεται στο γραφείο της γυναίκας κρατώντας μια μαύρη τσάντα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η 42χρονη επιχειρεί να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο εκείνος την ακολουθεί και βγάζει από την τσάντα καραμπίνα.

Ο Αγίνταπλι την πυροβόλησε εξ επαφής στις σκάλες του νοσοκομείου, τη στιγμή που εκείνη είχε σηκώσει τα χέρια της ικετεύοντάς τον να σταματήσει. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε άλλες δύο φορές πριν τραπεί σε φυγή.

 

 

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το φονικό έγινε μόλις μία ημέρα αφότου η γυναίκα είχε καταθέσει αίτηση και είχαν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα σε βάρος του.

Ο 44χρονος συνελήφθη λίγο αργότερα και οι εισαγγελικές αρχές ζητούν την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη.
