Φρίκη στην Τουρκία: 44χρονος σκότωσε την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ προκαλεί στην Τουρκία η δολοφονία της 42χρονης Εσέρ Καρατσά από τον 44χρονο πρώην σύζυγό της, Ατίλα Αγίνταπλι, ο οποίος την εκτέλεσε μέσα στον χώρο εργασίας της, σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην πόλη Καχρανμαρμαράς.

Το έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Στο υλικό φαίνεται ο δράστης να εισέρχεται στο γραφείο της γυναίκας κρατώντας μια μαύρη τσάντα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η 42χρονη επιχειρεί να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο εκείνος την ακολουθεί και βγάζει από την τσάντα καραμπίνα.

Ο Αγίνταπλι την πυροβόλησε εξ επαφής στις σκάλες του νοσοκομείου, τη στιγμή που εκείνη είχε σηκώσει τα χέρια της ικετεύοντάς τον να σταματήσει. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε άλλες δύο φορές πριν τραπεί σε φυγή.

⚫️ Uzaklaştırma kararı vardı, öldürüldü! Kahramanmaraş’ta tıbbi sekreter Eser Karaca, eski eşi Atilla Ayıntaplı tarafından çalıştığı hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Cani, poşete gizlediği silahla hastaneye girdi, Karaca’nın odasına saklandı. Eser Karaca… pic.twitter.com/SFpF7pLGna — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 24, 2025

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το φονικό έγινε μόλις μία ημέρα αφότου η γυναίκα είχε καταθέσει αίτηση και είχαν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα σε βάρος του.

Ο 44χρονος συνελήφθη λίγο αργότερα και οι εισαγγελικές αρχές ζητούν την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



