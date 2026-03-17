Φρίκη στο Αφγανιστάν: Ασθενείς καίγονταν στα κρεβάτια τους, τουλάχιστον 400 νεκροί σε βομβαρδισμό κέντρου απεξάρτησης

Τραγωδία, τουλάχιστον 400 νεκροί είναι ο απολογισμός αεροπορικής επιδρομής του Πακιστάν σε κέντρο απεξάρτησης ναρκωτικών στην Καμπούλ του Αφγανιστάν, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Ομάδες διάσωσης ανέσυραν σορούς από τα ερείπια του κέντρου για ώρες, μετά την πιο θανατηφόρα επίθεση στον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών που συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα.

Το Πακιστάν απέρριψε τις κατηγορίες ότι στόχευσε σκόπιμα το κέντρο και ισχυρίστηκε ότι βομβάρδισε «υποδομές τεχνικής υποστήριξης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών σε δύο τοποθεσίες στην Καμπούλ».

Αποκαλυπτικές για τα όσα συνέβησαν είναι οι μαρτυρίες σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον Guardian, θύματα τα κάηκαν στα κρεβάτια τους και καταπλακώθηκαν από την κατάρρευση τοίχων.

Ο οδηγός ασθενοφόρου Χάτζι Φαχίμ είπε ότι έφτασε στο κέντρο και βρήκε «όλα να καίγονται, άνθρωποι να καίγονται». «Νωρίς το πρωί με κάλεσαν ξανά και μου είπαν να επιστρέψω επειδή υπάρχουν ακόμα πτώματα κάτω από τα ερείπια», είπε στο Reuters.

«Όλο το μέρος πήρε φωτιά. Ήταν σαν την ημέρα της κρίσης», δήλωσε ο 50χρονος Αχμάντ. «Οι φίλοι μου καίγονταν στη φωτιά και δεν καταφέραμε να τους σώσουμε όλους», είπε.

Ενώ ορισμένα κτίρια παρέμεναν όρθια, μεγάλο μέρος του συγκροτήματος είχε μετατραπεί σε ερείπια. Κουκέτες βρισκόταν εκτεθειμένες μετά την κατάρρευση, με κουβέρτες, στρώματα και παπούτσια να είναι σκορπισμένα παντού. Οι επιζώντες ασθενείς, ντυμένοι ομοιόμορφα με πράσινα ρούχα και με ξυρισμένα κεφάλια, κάθονταν μέσα σε μια αυλή.

Ο εκπρόσωπος του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών, Αμπντούλ Ματίν Κανί, δήλωσε ότι 408 άτομα σκοτώθηκαν και 265 τραυματίστηκαν. Οι αρχές δεν έδωσαν λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο μέτρησαν τους νεκρούς, αν και πολλές μαρτυρίες υποδηλώνουν ότι πρόκειται για συμβάν με μαζικές απώλειες, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο 31χρονος Ομίντ Στανικζάι, φρουρός ασφαλείας στο κέντρο απεξάρτησης, δήλωσε στο AFP ότι άκουσε τον ήχο ενός μαχητικού αεροσκάφους να περιπολεί το βράδυ της Δευτέρας, και στη συνέχεια οι αφγανικές δυνάμεις πυροβόλησαν στον αέρα. Αργότερα, «το αεροσκάφος έριξε βόμβες και ξέσπασε πυρκαγιά», είπε.

Το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων, μια ανθρωπιστική ΜΚΟ, ανέφερε ότι το προσωπικό της είχε δει μεγάλο αριθμό θυμάτων. «Επισκεφθήκαμε σήμερα το πρωί το νοσοκομείο που περιθάλπει τοξικομανείς στην Καμπούλ και βρήκαμε εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες πολίτες».

«Πέρασα πάνω από πτώματα και κατάφερα να βγω έξω»

Ο Γιουσάφ Ραχίμ, ένας ασθενής, είπε ότι όλοι βρίσκονταν μέσα στις πτέρυγες όταν έγινε η έκρηξη. «Το κρεβάτι μου ήταν στη γωνία και τραυματίστηκα στο πόδι και στον μηρό. Ήταν μια φρικτή σκηνή. Οι ασθενείς έπεφταν από τα κρεβάτια τους, ουρλιάζοντας και τρέχοντας, καθώς η φωτιά και ο καπνός γέμιζαν τις πτέρυγες και τα δωμάτια», είπε.

«Πυκνός καπνός και σκόνη απλώθηκαν σε όλο το κέντρο», πρόσθεσε. «Πολλοί άνθρωποι ήταν ξαπλωμένοι στο έδαφος. Δεκάδες πέθαναν ακαριαία και οι σοβαρά τραυματίες ικέτευαν για βοήθεια. Δεν ήξερα τι να κάνω. Πέρασα πάνω από πτώματα και κατάφερα να βγω έξω», ανέφερε.

Ο Μοχάμαντ Μιάν, εργαζόμενος στο κέντρο, είπε ότι πολλοί νέοι που υποβάλλονταν σε θεραπεία ζούσαν σε μεγάλα κοντέινερ εντός του συγκροτήματος και ελάχιστοι επέζησαν της επίθεσης. «Ήταν τρομακτικό», είπε. «Επέζησαν μόνο όσοι είχαν δωμάτια που δεν καταστράφηκαν και ήταν τυχεροί. Όμως, στα σημεία όπου έπεσαν οι βόμβες, όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί σκοτώθηκαν», είπε.

Αρνείται πως στόχευε το κέντρο το Πακιστάν

Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, δημοσίευσε στο X τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν «με ακρίβεια και αποκλειστικά εναντίον εκείνων των υποδομών που χρησιμοποιεί το καθεστώς των Αφγανών Ταλιμπάν για να υποστηρίξει τους πολυάριθμους τρομοκράτες που ενεργούν για λογαριασμό του».

Η Ινδία καταδίκασε την επίθεση στο κέντρο απεξάρτησης. Η Κίνα, η οποία έχει προσπαθήσει να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στη σύγκρουση, προέτρεψε τις δύο κυβερνήσεις να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Ζητά έρευνα ο ΟΗΕ

Στο μεταξύ, ο ΟΗΕ ζήτησε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για το περιστατικό. Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Thameen Al-Kheetan, είπε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ότι η «τραγική έκρηξη» πρέπει να διερευνηθεί άμεσα, ανεξάρτητα και με διαφάνεια. «Τα θύματα και οι οικογένειές τους έχουν δικαίωμα σε αποζημίωση», πρόσθεσε.

Ο εισηγητής του ΟΗΕ για την κατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Μπένετ, δήλωσε ότι είναι «συγκλονισμένος» από τις αναφορές για τις αεροπορικές επιδρομές και τα θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού. «Καλώ τα εμπλεκόμενα μέρη να αποκλιμακώσουν την ένταση, να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των αμάχων και των πολιτικών στόχων, όπως τα νοσοκομεία», σημείωσε.

Το «στρατόπεδο της ελπίδας»

Το κέντρο απεξάρτησης είχε ιδρυθεί το 2016 στις εγκαταστάσεις μιας παλιάς στρατιωτικής βάσης του ΝΑΤΟ. Είχε περιθάλψει εκατοντάδες άτομα, παρέχοντάς τους επαγγελματική κατάρτιση, όπως ραπτική και ξυλουργική, για να βρουν εργασία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι ντόπιοι το αποκαλούσαν Omid Camp, ή «στρατόπεδο της ελπίδας», αν και η επίσημη ονομασία του ήταν Νοσοκομείο Θεραπείας Τοξικομανίας Ibn Sina.

Υπενθυμίζεται πως οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία το Αφγανιστάν το 2021, καθώς οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ απέσυραν τις δυνάμεις τους στο τέλος ενός πολέμου δύο δεκαετιών. Έκτοτε, έχουν επιβάλει την ερμηνεία τους για τον ισλαμικό νόμο στην καθημερινή ζωή, συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων περιορισμών για τις γυναίκες και τα κορίτσια, οι οποίες εξακολουθούν να αποκλείονται από πολλές θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση και τους περισσότερους δημόσιους χώρους.

Η σύγκρουση, η οποία κλιμακώθηκε τον Φεβρουάριο όταν το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Αφγανιστάν, είναι η χειρότερη που έχει σημειωθεί ποτέ μεταξύ των γειτόνων που μοιράζονται σύνορα μήκους 2.600 χιλιομέτρων. Ωστόσο, έχει παραβλεφθεί, καθώς οι κυβερνήσεις του κόσμου επικεντρώνονται στον κλιμακούμενο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

