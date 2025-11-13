Φρικιαστικό εργατικό δυστύχημα, νεκρή γυναίκα στη Λάρισα, μπλέχτηκαν τα μαλλιά της σε ζυμωτήριο!

Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή

13 Νοέ. 2025 23:01
Pelop News

Δυστύχημα φρίκη. Όπως αναφέρει το tirnavospress, η άτυχη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα του φούρνου όπου εργαζόταν. Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν πως μπλέχτηκαν τα μαλλιά της άτυχης γυναίκας σε ζυμωτήριο.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Από την πλευρά του, ιδιοκτήτης γειτονικού φούρνου μίλησε στον ANT1, υποστηρίζοντας ότι η άτυχη γυναίκα πνίγηκε από ένα φουλάρι που φορούσε στον λαιμό.

«Είχε τελειώσει την παραγωγή και καθάριζε το μηχάνημα. Φορούσε ένα φουλάρι στον λαιμό. Κατά περίεργο τρόπο, η πλαστική (σ.σ. μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ψωμιού) πήρε μπρος και πιάστηκε το φουλάρι στους κυλίνδρους. Μπορώ να πω ότι έγινε θηλιά στον λαιμό της», ανέφερε ο κ. Λεωνίδας, μεταφέροντας πληροφορίες που έμαθε από τον κουνιάδο της 49χρονης.

