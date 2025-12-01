Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Συντετριμμένος ο πατέρας του 29χρονου – «Δεν αρκούν τα συλλυπητήρια» ΒΙΝΤΕΟ

Συντετριμμένος εμφανίζεται ο πατέρας του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα, το οποίο στοίχισε τη ζωή ενός 24χρονου και οδήγησε στη σοβαρή νοσηλεία της 21χρονης φίλης του στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Μιλώντας με δάκρυα στα μάτια στον ΑΝΤ1, ο πατέρας δήλωσε: «Δεν αρκούν τα συλλυπητήρια. Σας παρακαλώ, μην συνεχίζετε», ζητώντας να σταματήσουν οι επικοινωνίες.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, διευκρίνισε ότι η 21χρονη νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του ΚΑΤ και όχι στη ΜΕΘ, όπως είχε αρχικά αναφερθεί.





«Το κορίτσι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, αλλά η κάκωση στο κρανίο σημαίνει ότι έχει πολύ δρόμο μπροστά της για να μπορέσει να είναι λειτουργική», τόνισε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν καθημερινά βαριά τροχαία περιστατικά, υπογραμμίζοντας ότι οι αριθμοί όχι μόνο δεν μειώνονται αλλά αυξάνονται. «Πρέπει να ληφθούν μέτρα από την Πολιτεία», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης σχολίασε ότι οι παραβάτες –ιδίως οι επώνυμοι– οφείλουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, να ζητούν συγγνώμη και όχι να επιχειρούν συγκάλυψη.

Μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο δελτίο ειδήσεων τις στιγμές μετά τη σύγκρουση: «Άκουσα τον θόρυβο και κατέβηκα κάτω. Έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του αγοριού και κατάλαβα ότι ήταν ήδη νεκρός».

Για τους υπόλοιπους τραυματίες ανέφερε πως τους σκέπαζαν με κουβέρτες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Όσον αφορά τον 29χρονο οδηγό, η μάρτυρας είπε ότι «δεν είχε αντιληφθεί τι είχε συμβεί» και πως, όταν ο διασώστης του είπε «σκότωσες άνθρωπο», εκείνος απάντησε: «με πονάει το αυτί μου». «Όλοι ήταν σε σοκ, εκτός από εκείνον», σημείωσε.





Το χρονικό του δυστυχήματος

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη λεωφόρο Αρτέμιδος. Από κάμερες ασφαλείας φαίνεται ότι ο 29χρονος οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα σε περιοχή όπου το όριο είναι 30 χλμ./ώρα. Λίγο πριν χάσει τον έλεγχο, το όχημα φαίνεται να πραγματοποιεί ελιγμό, πιθανότατα για να αποφύγει άλλο αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητο χτύπησε αρχικά σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια σε δεύτερο, δίπλα στο οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα του, η αδελφή του και η 21χρονη φίλη του. Εκείνη τη στιγμή φόρτωναν αντικείμενα στο πορτμπαγκάζ.

Το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 24χρονου και ο σοβαρός τραυματισμός της 21χρονης, ενώ οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.





Το αυτοκίνητο κατέληξε πάνω στη σιδερένια περίφραξη κοντινής πολυκατοικίας.

Το αλκοτέστ στον οδηγό ήταν αρνητικό, ωστόσο οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Παράλληλα, διεξήχθη έρευνα στο όχημα για τυχόν ναρκωτικές ουσίες.

