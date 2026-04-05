Fuel Pass 2026: Πρεμιέρα αύριο Μ.Δευτέρα για τις αιτήσεις επιδότησης – Πλήρης οδηγός για τους δικαιούχους

Ανοίγει αύριο Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου η πλατφόρμα για το Fuel Pass. Δείτε πώς θα κάνετε την αίτηση στο vouchers.gov.gr.

05 Απρ. 2026 10:31
Pelop News

Σε λειτουργία τίθεται από αύριο, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Fuel Pass, προσφέροντας οικονομική ανάσα στους οδηγούς για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου. Όπως επιβεβαιώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, η διαδικασία των αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή έως τις 30 Απριλίου 2026, ενώ οι πρώτες πληρωμές αναμένεται να φανούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός μόλις δύο ημερών από την υποβολή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στο vouchers.gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Η διαδικασία είναι απλοποιημένη, καθώς απαιτείται μόνο η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας (email, κινητό) και του IBAN. Σημειώνεται ότι:

  • Δεν υπάρχει περιορισμός βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ.

  • Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν και μέσω των ΚΕΠ.

  • Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και με πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας.

Ποσά και τρόποι πληρωμής

Οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή την έκδοση ψηφιακής κάρτας, η οποία πριμοδοτείται με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης:

Κατηγορία Οχήματος Περιοχή Ψηφιακή Κάρτα Τραπεζικός Λογαριασμός
Αυτοκίνητο Ηπειρωτική Ελλάδα 50€ 40€
Αυτοκίνητο Νησιωτική Ελλάδα 60€ 50€
Μοτοσυκλέτα Ηπειρωτική Ελλάδα 30€ 25€
Μοτοσυκλέτα Νησιωτική Ελλάδα 35€ 30€

Εισοδηματικά Κριτήρια

Η επιδότηση χορηγείται με βάση τη φορολογική δήλωση του 2024 και τα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

  • Άγαμοι: Έως 25.000€.

  • Έγγαμοι: Έως 35.000€ (με προσαύξηση 5.000€ για κάθε παιδί).

  • Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000€ (με αντίστοιχες προσαυξήσεις για τα τέκνα).

Η κυβέρνηση στοχεύει στην ταχύτατη πίστωση των ποσών, ώστε οι καταναλωτές να διαθέτουν την ενίσχυση πριν από τις τραπεζικές αργίες του Πάσχα.

