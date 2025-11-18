Φυγή, λάσπη και... 140 χάπια: Ο 18χρονος που αναστάτωσε το κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ένας 18χρονος συνελήφθη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ., αφού πρώτα επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας όταν αντιλήφθηκε την παρουσία τους έξω από κατάστημα ενδυμάτων. Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και τον ακινητοποίησαν λίγα μέτρα πιο κάτω.

Σύμφωνα με τη voria.gr, ο νεαρός, λίγο πριν συλληφθεί, πέταξε στο έδαφος τρία κινητά τηλέφωνα, μία νάιλον συσκευασία με 3,3 γραμμάρια κάνναβης και ένα κατσαβίδι. Στην κατοχή του βρέθηκαν ακόμη 50 ευρώ, διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, ένα δαχτυλίδι, δύο ρολόγια, δύο κλειδιά αυτοκινήτου, ένα κλειδί αποθήκης ποτών, ένα τηλεχειριστήριο «immobilizer» και 140 ναρκωτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης είχε μεταβεί στο σημείο με ποδήλατο που είχε αφαιρέσει νωρίτερα από την περιοχή της Άνω Πόλης. Όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν, ενώ οι αρχές αναζητούν τους νόμιμους κατόχους των αντικειμένων.

Δύο ακόμη συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (18/11) συνελήφθη στην περιοχή της Ανάληψης μία 26χρονη, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας για ληστεία.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στον Δενδροπόταμο, αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» εντόπισαν 30χρονο που επιχείρησε να διαφύγει και προέβαλε αντίσταση κατά τον έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

