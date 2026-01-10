Φυλακές Κορυδαλλού: Τέσσερις συλλήψεις για μαχαίρι και ποσότητα ναρκωτικών μέσα σε κελιά

Αστυνομική επιχείρηση σε χώρους κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (10.01.2026) από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία εντόπισε ποσότητες ναρκωτικών και όπλα στα κελιά των κρατούμενων.

Φυλακές Κορυδαλλού: Τέσσερις συλλήψεις για μαχαίρι και ποσότητα ναρκωτικών μέσα σε κελιά
10 Ιαν. 2026 20:51
Pelop News

Τέσσερις συλλήψεις σημειώθηκαν εντός των φυλακών Κορυδαλλού, όπου έγκλειστοι είχαν στα κελιά τους κινητά τηλέφωνα, ναρκωτικά και όπλα τα οποία βρήκαν και κατάσχεσαν άντρες της ΕΛΑΣ.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων, έκαναν έρευνες σε κελιά, κατά τις οποίες, βρήκαν ένα μαχαίρι και πάνω από 4 γραμμάρια κάνναβης.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μαχαίρι,
4,10 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διαμοιρασμένη σε 22 αυτοσχέδιες συσκευασίες,
τηλεφωνική συσκευή και κινητό τηλέφωνο, καθώς και
2 φορτιστές και ακουστικά.
Για τα παραπάνω συνελήφθησαν 4 έγκλειστοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των Νόμων για τα όπλα, τα ναρκωτικά καθώς και της νομοθεσίας που αφορά τα μέτρα διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης.

Οι δύο από τους συλληφθέντες, στο κελί των οποίων βρέθηκαν το μαχαίρι και τα ναρκωτικά, οδηγούνται με την αυτόφωρη διαδικασία στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία για τους άλλους δύο θα υποβληθεί αρμοδίως.

