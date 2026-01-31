Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα και κατεργασμένη κάνναβη

Σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος δύο έγκλειστων

Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα και κατεργασμένη κάνναβη
31 Ιαν. 2026 16:48
Pelop News

Σημαντική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε σήμερα (31/1/2026) από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ναρκωτικά μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Εξάρθρωση κυκλώματος με τέσσερις συλλήψεις και… κιλά κάνναβης

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε, καθώς και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και Αστυνομικού Σκύλου, πραγματοποίησαν έρευνες σε 10 κελιά, 3 θαλάμους της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού καθώς και σε 31 έγκλειστους.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος δύο έγκλειστων, οι οποίοι κατελήφθησαν να κατέχουν συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Συνολικά, κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 2 νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού μικτού βάρους 2,75 γραμμαρίων,

– 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, κάρτα SIM, φορτιστής χρώματος λευκού και καλώδιο φόρτισης.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν αρμοδίως.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:36 Συναγερμός με εξαφάνιση 12χρονου στη Νέα Ιωνία
17:24 Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν πάνω από 100.000 λαθραία τσιγάρα και πάνω από 11 κιλά καπνού
17:12 Βιολάντα ΑΕ : «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»
17:00 Συστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πρόβλεψη για κακοκαιρία αύριο Κυριακή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες
16:48 Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα και κατεργασμένη κάνναβη
16:36 Τραγωδία στη Ρουμανία: Σε κλίμα οδύνης σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία οι κηδείες των 5 παλικαριών του ΠΑΟΚ
16:24 Η Ελλάδα το έκανε εύκολο, στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, 15-10 την Ιταλία
16:12 Αυτός είναι ο παίκτης που άφησε την τελευταία του πνοή στο παρκέ! Βαρύ πένθος στο Ελληνικό μπάσκετ
16:00 Σάλος στη Ρώμη: Αγγελάκι σε εκκλησία «μεταμορφώθηκε» σε Μελόνι μετά από συντήρηση
15:48 Στο «κόκκινο» ο καιρός: Επικίνδυνος όγκος βροχής και έντονα φαινόμενα από τα μεσάνυχτα ΧΑΡΤΕΣ
15:36 Συγκροτήθηκε η Οργανωτική Επιτροπή του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας
15:24 Στο Πολύεδρο η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Φώτη Βλαστού «Άκρα»
15:12 Απόκριες στα Καλάβρυτα με 17 εκδηλώσεις σε τέσσερις περιοχές: Παρελάσεις, έθιμα και ξεφάντωμα έως την Καθαρά Δευτέρα
15:00 Παρουσίαση βιβλίου στο Πολύεδρο: «Αυτή, το Άτομο Μηδέν» της Γεωργίας Βεληβασάκη
14:56 Διπλές εκρήξεις στο νότιο Ιράν: Ζημιές στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και νεκρή τετραμελής οικογένεια στην Αχβάζ
14:48 Ναρκωτικά μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Εξάρθρωση κυκλώματος με τέσσερις συλλήψεις και… κιλά κάνναβης
14:36 Δήμας για το κυκλοφοριακό της Αττικής: Flyover στον Κηφισό, έργα-κόμβοι και σκέψεις για έξοδο επιχειρήσεων από την Αθήνα
14:24 Γραμμές Τέχνης – «Ουρανός Κλειδωμένος»: Η Ανδρομάχη μιλά για όλους τους αμάχους του πολέμου στη σκηνή της Πάτρας
14:21 Μεθυσμένος μπασκετμπολίστας της Α2 μπήκε με ΙΧ στις γραμμές του τρένου στο κέντρο της Αθήνας
14:13 Βλάβη στη γραμμή «100» για περίπου 20 λεπτά – Η ΕΛΑΣ απαντά σε σενάρια «μπλακ άουτ»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ