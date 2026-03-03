Υπόθεση κατασκοπείας: Φυλάκιση 2 ετών σε 36χρονο Γεωργιανό για παράνομη είσοδο και διαμονή – Χωρίς αναστολή η έφεση

Στην Αντιτρομοκρατική η δικογραφία για την υπόθεση κατασκοπείας

Υπόθεση κατασκοπείας: Φυλάκιση 2 ετών σε 36χρονο Γεωργιανό για παράνομη είσοδο και διαμονή – Χωρίς αναστολή η έφεση
03 Μαρ. 2026 16:34
Ποινή φυλάκισης δύο ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ επέβαλε σήμερα το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε 36χρονο υπήκοο Γεωργίας, ο οποίος δικάστηκε για παράνομη είσοδο στη χώρα και παράνομη διαμονή.

Το δικαστήριο δεν χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να οδηγείται στη φυλακή για την έκτιση της ποινής του.

Κατά την απολογία του, με τη βοήθεια μεταφράστριας, ο 36χρονος υποστήριξε ότι εργάζεται ως οδηγός νταλίκας, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί η κρίση του δικαστηρίου ως προς τις κατηγορίες που τον βάρυναν.

Την ίδια ώρα, η δικογραφία που αφορά ενδεχόμενη εμπλοκή του σε υπόθεση κατασκοπείας παραμένει στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για περαιτέρω διερεύνηση. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν επιπλέον αδικήματα ή διασυνδέσεις.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται οι επόμενες κινήσεις των διωκτικών αρχών μετά την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας.

