Γ’ Εθνική: Αναλυτικά το πρόγραμμα σε play offs και play outs
Βατήη πρεμιέρα για τις ομάδες της Αχαΐας σε play offs και play outs
Με αντίπαλο τον Πανγυθεατικό εντός έδρας ξεκινάει η Παναχαϊκή στην πρεμιέρα των play outs, η Θύελλα εκτός με Ερμή Μελιγούς, ενώ ο Παναιγιάλειος υποδέχεται την Κόρινθο στο γήπεδό του στα play offs.
Αναλυτικά:
Play offs
Play outs
Δείτε όλο το πρόγραμμα εδώ.
