Γ’ Εθνική (ημίχρονο): Στο 0-0 η Παναχαϊκή, Θύελλα – Παναιγιάλειος 1-1
Ντέρμπι και τα δύο παιχνίδι που παραμένουν στο «Χ» μετά τα πρώτα 45 λεπτά
Ισόπαλο 0-0 ολοκληρώθηκε το α’ ημίχρονο της αναμέτρησης Πανθουριακός – Παναχαϊκή στο γήπεδο του Μεσσηνιακού με τους «κοκκινόμαυρους» να έχουν μια μεγάληυ ευκαιρία στο 28′ με τον Βερβίτη, από ωραία συνεργασία με Νιφορόπουλο και Καμπεράι.
Μάχη στο παιχνίδι Θύελλα – Παναιγιάλειος, που παραμένει στο 1-1.
Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι στο 2′ με τον Κυριαζή, ισοφάρισε η Θύελλα με τον Ντίνο στο 32′.
Ο Παναιγιάλειος είχε δοκάρι σε απόκρουσε του Κολοβούρη στο 43′ με τον Κυριαζή, φωνάζουν οι «μελανόλευκοι» για ένα ακυρωθέν γκολ του Καμαρά ένα λεπτό αργότερα.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα του ημιχρόνου:
Πανθουριακός – Παναχαϊκή 0-0
Θύελλα Πατρών – Παναιγιάλειος 1-1: 32′ Ντίνος – 2′ Κυριαζής.
ΑΟ Λουτρακίου – Ζάκυνθος 1-0: 94′ Κατσούκης
Μιλτιάδης – Πανγυθεατικός 2-0: 10′ αυτογκόλ, 23′ Ηλιόπουλος
Ερμής Μελιγούς – Πύργος 0-1: 8′ Μακρής
Πέλοπας Κιάτου – Κόρινθος 1-0
