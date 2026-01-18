Γ’ Εθνική (ημίχρονο): Στο 0-0 η Παναχαϊκή, Θύελλα – Παναιγιάλειος 1-1

Ντέρμπι και τα δύο παιχνίδι που παραμένουν στο «Χ» μετά τα πρώτα 45 λεπτά

Γ' Εθνική (ημίχρονο): Στο 0-0 η Παναχαϊκή, Θύελλα - Παναιγιάλειος 1-1
18 Ιαν. 2026 15:52
Pelop News

Ισόπαλο 0-0 ολοκληρώθηκε το α’ ημίχρονο της αναμέτρησης Πανθουριακός – Παναχαϊκή στο γήπεδο του Μεσσηνιακού με τους «κοκκινόμαυρους» να έχουν μια μεγάληυ ευκαιρία στο 28′ με τον Βερβίτη, από ωραία συνεργασία με Νιφορόπουλο και Καμπεράι.

Μάχη στο παιχνίδι Θύελλα – Παναιγιάλειος, που παραμένει στο 1-1.

Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι στο 2′ με τον Κυριαζή, ισοφάρισε η Θύελλα με τον Ντίνο στο 32′.

Ο Παναιγιάλειος είχε δοκάρι σε απόκρουσε του Κολοβούρη στο 43′ με τον Κυριαζή, φωνάζουν οι «μελανόλευκοι» για ένα ακυρωθέν γκολ του Καμαρά ένα λεπτό αργότερα.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα του ημιχρόνου:

Πανθουριακός – Παναχαϊκή 0-0

Θύελλα Πατρών – Παναιγιάλειος 1-1: 32′ Ντίνος – 2′ Κυριαζής.

ΑΟ Λουτρακίου – Ζάκυνθος 1-0: 94′ Κατσούκης
Μιλτιάδης – Πανγυθεατικός 2-0: 10′ αυτογκόλ, 23′ Ηλιόπουλος
Ερμής Μελιγούς – Πύργος 0-1: 8′ Μακρής
Πέλοπας Κιάτου – Κόρινθος 1-0

