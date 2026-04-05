Γ’ Εθνική: Κρίσιμη αγωνιστική σε play offs και play outs

Προτελευταία αγωνιστική σήμερα (5/4) σε play offs και play outs της Γ’ Εθνικής με πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Η Παναχαϊκή υποδέχεται το Λουτράκι (γηπ. Παναχαϊκής, 16.00) και ξέρει πως με νίκη σφραγίζει την παραμονή της, ενώ με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, θα έχει μία ακόμα ευκαιρία τη Μ. Τετάρτη με αντίπαλο τον Πανθουριακό.

Την ίδια ώρα, η Θύελλα θα προσπαθήσει όχι μόνο να νικήσει στο Γύθειο, που είναι σχεδόν σίγουρο, αλλά να βάλει όσα περισσότερα γκολ μπορεί, μήπως της χρειαστούν σε περίπτωση ισοβαθμιών στο τέλος.

Στο άλλο παιχνίδι των play outs, o Πανθουριακός υποδέχεται τον Ερμή και λογικά θα πάρει τη νίκη.

Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι ακόμα δεν υπάρχει απόφαση για την ένσταση του Πανθουριακού κατά του Λουτρακίου, καθώς υπάρχεο σοβαρή περίπτωση να διαφοροποιήσει τη βαθμολογία. Και όχι μόνο αυτό. Αν η απόφαση ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα και η ομάδα που θα τη χάσει, αποφασίσει να κινηθεί σε δεύτερο βαθμό, τότε θα έχουμε τελεσίδικη απόφαση μετά το τέλος των αγώνων!

Για τον Παναιγιάλειο, η κατάσταση είναι πιο απλή, καθώς κρατάει στα χέρια του τη δεύτερη θέση. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να νικήσει στο Κιάτο τον Πέλοπα (16.00) και να μη χάσει στο τελευταίο παιχνίδι με τη Ζάκυνθο.

Στα άλλα σημερινά ματς: Ζάκυνθος – Κόρινθος (16.00) και Πύργος – Μιλτιάδης (16.00).

Βαθμολογίες

Πύργος 3 49-11 60 Παναιγιάλειος 3 46-15 59 Ζάκυνθος 3 55-15 58 Κόρινθος 3 39-36 36 Μιλτιάδης 3 33-29 34 Πέλοπας 3 22-38 30

Λουτράκι 3 27-18 37 Παναχαϊκή 3 42-27 33 Πανθουριακός 3 35-28 31 Θύελλα 3 25-31 30 Ερμής Μελ. 3 14-46 10 Πανγυθεατικός 3 8-101 2

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



