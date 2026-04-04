Γ’ Εθνική: Τι ισχύει στις ισοβαθμίες σε play offs και play outs

Φτάνοντας προς το τέλος των αγώνων play offs και play outs της Γ’ Εθνική, η συζήτηση έχει επικεντρωθεί στο ενδεχόμενο ισοβαθμιών δύο ή περισσότερων ομάδων, που είναι αρκετά πιθανό.

Από τη στιγμή που οι ομάδες κουβαλούν βαθμούς και τέρματα από την α’ φάση, δεν μιλάμε για ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, αλλά συνέχεια της κανονικής περιόδου.

Τούτο σημαίνει πως εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ΚΑΠ του άρθρου 20 περί βαθμολογικής κατάταξης.

Προσπερνάμε τα δύο πρώτα κριτήρια που αφορούν:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχL;igo ει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες,

διότι προϋποθέτουν διπλούς αγώνες και εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Οπότε πάμε απευθείας στο τρίτο κριτήριο που αναφέρει «τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει

η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων».

Αρα, λοιπόν, όπως επιβεβαιώνουν και οι άνθρωποι της ΕΠΟ, η συνολική διαφορά τερμάτων είναι αυτή που κρίνει τις ισοβαθμίες, ενώ το τέταρτο κριτήριο είναι η καλύτερη επίθεση.

Οσον αφορά τα play outs στον 4ο Ομιλο, η Θύελλα μειονεκτεί ξεκάθαρα, καθώς έχει αρνητικό συντελεστή τερμάτων (-6) έναντι Λουτρακίου (+9), Παναχαϊκής (+15) και Πανθουριακού (+7).

Θεωρείται, πάντως πολύ πιθανό το ενδεχόμενο, όποια ομάδα υποβιβαστεί λόγω ισοβαθμίας, πως θα προσφύγει στα αρμόδια όργανα, καθώς πολλοί μιλούν για κενό στην προκήρυξη και στον ΚΑΠ.

