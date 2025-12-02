Γάλα στους δρόμους, οργή στη Λάρισα: Οι κτηνοτρόφοι ανεβάζουν τα μπλόκα σε νέο επίπεδο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Η νέα κινητοποίηση των κτηνοτρόφων στη Λάρισα ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους, με εικόνες έντασης και μηνύματα αγανάκτησης για τις ασθένειες που «γονάτισαν» τα κοπάδια και για την κυβερνητική στάση απέναντι στον πρωτογενή τομέα.

02 Δεκ. 2025 13:21
Σκηνές έντονης διαμαρτυρίας εκτυλίχθηκαν στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, όπου κτηνοτρόφοι από ολόκληρη τη Θεσσαλία συγκεντρώθηκαν φωνάζοντας: «Πανώλη κι ευλογιά μάς σκότωσαν τα ζώα», ζητώντας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να μεταβεί στη Θεσσαλία και να δώσει λύσεις «στα προβλήματα που δημιούργησε η κυβέρνηση».

Με αγροτικά οχήματα κατέβηκαν στην πλατεία και, μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο, άδειασαν γάλα, ζωοτροφές και μπάλες άχυρου, θέλοντας να δείξουν τόσο το μέγεθος της απώλειας για τις μονάδες τους όσο και την απελπισία στην οποία έχουν περιέλθει.

Γάλα στους δρόμους, οργή στη Λάρισα: Οι κτηνοτρόφοι ανεβάζουν τα μπλόκα σε νέο επίπεδο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Γάλα στους δρόμους, οργή στη Λάρισα: Οι κτηνοτρόφοι ανεβάζουν τα μπλόκα σε νέο επίπεδο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Γάλα στους δρόμους, οργή στη Λάρισα: Οι κτηνοτρόφοι ανεβάζουν τα μπλόκα σε νέο επίπεδο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας, κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν τον αγώνα τους, τονίζοντας πως χωρίς τον πρωτογενή τομέα «θα πεινάσουν όλοι». «Η κτηνοτροφία στηρίζει τη Θεσσαλία. Σας θέλουμε δίπλα μας, γιατί μετά θα αρχίσετε να κλείνετε εσείς τα μαγαζιά σας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μπαλούκας κατήγγειλε και τη στάση της αστυνομίας κατά την έναρξη των μπλόκων, κάνοντας λόγο για υπερβολική βία και ζητώντας την απελευθέρωση των συναδέλφων τους που κρατούνται.

Μετά το τέλος της κινητοποίησης στην πόλη, οι κτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν στο μπλόκο της Νίκαιας για να ενισχύσουν τις δυνάμεις που παραμένουν εκεί.

