Γαλλία: Αποφυλακίστηκε με βραχιολάκι ο Νικολά Σαρκοζί

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο.

Γαλλία: Αποφυλακίστηκε με βραχιολάκι ο Νικολά Σαρκοζί
10 Νοέ. 2025 14:53
Pelop News

Το Εφετείο του Παρισιού δέχτηκε το αίτημα για την αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος από τις 21 Οκτωβρίου στη φυλακή της Λα Σαντέ στο Παρίσι. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση.

Ο Νικολά Σαρκοζί άκουσε την απόφαση μέσω τηλεδιάσκεψης από την φυλακή.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο.

Νωρίτερα, η εισαγγελία ζήτησε την αποφυλάκιση υπό δικαστική επιτήρηση του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007, στη διάρκεια ακροαματικής συνεδρίασης ενώπιον του εφετείου του Παρισιού.

Οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση», δήλωσε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ ζητώντας παράλληλα να ικανοποιηθεί το αίτημα του πρώην προέδρου να αποφυλακισθεί.

Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος δήλωσε σήμερα κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 ΠΑΟΚ: Ο Κωνσταντέλιας τέθηκε νοκ άουτ με θλάση
16:33
16:17 Το τελευταίο αντίο στον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη – Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον ιστορικό παράγοντα της ΝΔ
16:12 CrediaBank – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ): Υποβολή αιτήματος εκταμίευσης της δεύτερης δόσης
16:04 Μήνυμα ενότητας και ανασυγκρότησης στην συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας – Το μήνυμα του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου
15:56 Κατσανιώτης για Μαυρομμάτη: «Μικραίνει ο κύκλος των αυθεντικών εκφραστών και θεωρητικών της παράταξης»
15:48 Στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τα στοιχεία των πυρόπληκτων του Αυγούστου από την Αχαΐα
15:40 Ρωσία: Σκοτώθηκε σε τροχαίο εκατομμυριούχος των crypto – Πήρε φωτιά η Lamborghini του
15:33 Οι αιτίες για την κρίση και το restart του Παναθηναϊκού
15:32 Στην Κύπρο ο Δένδιας με Πάλμα και Χριστοδουλίδη: SAFE, συμπαραγωγές και Τουρκία στο επίκεντρο
15:24 ΔΝΤ: Το ευρωπαϊκό χρέος θα εκτροχιαστεί έως το 2040 αν δεν ληφθούν μέτρα
15:16 Ελεύθερος ο 21χρονος για τον τραυματισμό 45χρονου ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα
15:08 Στο Πεκίνο ο επικεφαλής του FBI για τον περιορισμό ροής φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ
15:00 Αντώνης Χαροκόπος: Υπάρχουν και σήμερα «φυλακισμένα» ΑμεΑ – 31 χρόνια στο αναπηρικό κίνημα, 25 στην τοπική αυτοδιοίκηση –
14:59 Ισχυρή ανεμοθύελλα στο κέντρο της Πάτρας: Έσπασαν τζαμαρίες και κλαριά δέντρων ΦΩΤΟ
14:59 Μαρινάκης: «Η Ελλάδα θωρακίζει την ενεργειακή της ασφάλεια – Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και χαμηλότερες τιμές ενέργειας»
14:53 Γαλλία: Αποφυλακίστηκε με βραχιολάκι ο Νικολά Σαρκοζί
14:53 Τσατραφύλλιας: «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία» – Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων σε Δυτική Ελλάδα και Αιγαίο
14:50 Δυτική Αχαΐα: Επιστολή Αλεξόπουλου σε Κατσαφάδο για αναίτια καθυστέρηση στήριξης του πυρόπληκτου Δήμου
14:44 Διάσωση 28 μεταναστών νότια της Γαύδου: Επιχείρηση της FRONTEX στα ανοιχτά της Κρήτης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ